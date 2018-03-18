Вступило в силу правило о светоотражающей одежде для водителей
С 18 марта в России вступает в силу постановление правительства, обязывающее водителей иметь при себе светоотражающую одежду. Это может быть куртка, жилет или жилет-накидка с полосами из светоотражающего материала.
Согласно новому правилу, водители должны надевать одежду со светоотражающими полосами при вынужденной остановке в темное время суток. Речь идет о ситуациях, когда водитель вынужден остановиться вне населенных пунктов и выйти из машины. В частности, в случае ДТП или поломки.
Также водители обязаны надевать светоотражающую одежду в условиях ограниченной видимости.
Ввести такое правило предложило Министерство внутренних дел. По данным МВД, в России растет число случаев наездов на водителей, вышедших из транспортных средств на обочину или проезжую часть.