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Вступило в силу правило о светоотражающей одежде для водителей

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С 18 марта в России вступает в силу постановление правительства, обязывающее водителей иметь при себе светоотражающую одежду. Это может быть куртка, жилет или жилет-накидка с полосами из светоотражающего материала.

Согласно новому правилу, водители должны надевать одежду со светоотражающими полосами при вынужденной остановке в темное время суток. Речь идет о ситуациях, когда водитель вынужден остановиться вне населенных пунктов и выйти из машины. В частности, в случае ДТП или поломки.

Также водители обязаны надевать светоотражающую одежду в условиях ограниченной видимости.

Ввести такое правило предложило Министерство внутренних дел. По данным МВД, в России растет число случаев наездов на водителей, вышедших из транспортных средств на обочину или проезжую часть.

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Политика
Новости

Грудинин и Титов проголосовали на выборах президента

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Кандидат в президенты России от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга», — сказал Титов журналистам (цитата «Интерфакса»).

Он призвал россиян не игнорировать выборы. «Придите на участки, это слишком важный день для того, чтобы сидеть дома», — сказал Титов.

Другой кандидат — Павел Грудинин (КПРФ) — проголосовал на участке 1306, расположенном в «Совхозе имени Ленина», директором которого он является. От каких-либо комментариев он отказался, сказав только, что настроение у него великолепное, передает ТАСС.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве. 

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Политика
Новости

На Украине полиция заблокировала избирательные участки

Ведомости
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На Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента, сообщает «РИА Новости». Во Львове сотрудники полиции и Национальной гвардии оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается избирательный участок.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.

Кроме того, несколько десятков представителей движения «Национальный корпус» установили рядом палатку и бочки, чтобы помешать россиянам проголосовать на выборах. У здания дежурят несколько десятков силовиков, ситуация спокойная.

Полиция также перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе.

У посольства России в Киеве усилены меры безопасности, передает «Интерфакс». Проход к зданию также ограничен, установлены деревянные и металлические ограждения.

В Харькове у здания российского консульства националисты устроили пикет. Активисты «ВО Свобода», запрещенного в России «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций установили щиты с плакатами «Россия = война». Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции.

Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

16 марта министр внутренних дел Украин Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

Путин проголосовал на выборах президента России

Ведомости
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Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент «Ведомостей».

Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. В этом году здесь расположен избирательный участок № 2151. Доступ избирателей на участок во время приезда Путина не перекрывался.

Президент дал понять, что проголосовал за себя. Отвечая на вопросы журналистов после голосования, он не согласился, что ему трудно голосовать за себя. «Почему "через не могу"? Я уверен в правильности программы, которую предлагаю», — сказал он, отвечая на вопрос, трудно ли ему голосовать за себя на выборах.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. 

Кто и как сдавал документы в ЦИК

Политика
Новости

Бывший замдиректора ФБР передал спецпрокурору США записи бесед с Трампом

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Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб дал показания спецпрокурору США по «российскому делу» Роберту Мюллеру, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Собеседник не уточнил, когда именно состоялся разговор.

По словам источника, Маккейб передал Мюллеру записи его разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также отдал спецпрокурору заметки, которые делал, когда был в должности исполняющего обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

В пятницу, 16 марта, министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба с должности заместителя директора ФБР. «Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был неоткровенен, в том числе под присягой», — говорилось в заявлении минюста.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Сначала расследование в отношении Трампа вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 г. президент не отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Борис Джонсон назвал бесполезными российские дипломатические санкции

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Высылка британских дипломатов из Москвы бессмысленна и навредит в первую очередь самой России, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Эти бесполезные меры будут наказывать простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал министр в колонке для газеты The Sun.

По его словам, Россия сейчас «одинока и изолирована». «Этот факт демонстрирует самое важное различие между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него - нет», — заключил Джонсон.

Также министр призвал британцев гордиться дипломатическими сотрудниками, которые представляют интересы Великобритании за рубежом. «Они делают большую работу в трудных условиях», — написал Джонсон в Twitter. Приоритетом МИДа сейчас является поддержка тех сотрудников, которые должны вернуться из Москвы в Лондон, добавил он.

16 марта Россия объявила, что вышлет их Москвы 23 британских дипломата. Такая мера принята в ответ на решение Британии выслать такое же число российских дипломатов.

Отношения между странами ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

В десяти селах на Камчатке и Чукотке зафиксировали стопроцентную явку

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Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя избирательной комиссии Камчатского края Ингу Иринину.

«Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная», — сказала Иринина. Явка по Камчатскому краю на 15.00 (6.00 мск) составила 54,09%, добавила она.

Стопроцентная явка также зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс, сообщил представитель окружного избиркома. На Чукотке явка к 15.00 составила 67,4%.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Как россиян звали на выборы

Политика
Новости

Журналистку телеканала «Россия 24» выдворили с территории Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с территории страны журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. По данным СБУ, она «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов».

«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», – говорится в сообщении СБУ.

18 марта Гончарова планировала освещать выборы президента России на территории Украины, добавили в спецслужбе.

Чтобы предотвратить противоправные действия, «которые противоречат интересам национальной безопасности Украины», СБУ выдворила журналистку из страны и запретила ей въезд на три года. 

Как проходит досрочное голосование на выборах президента России

Политика
Новости

Захарова опровергла сообщения о разработке вещества «Новичок» в России и СССР

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Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В качестве наиболее вероятных источников происхождения отравляющего вещества «Новичок» Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. США – под вопросом, добавила она. «Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», – сказала она в эфире канала «Россия 24».

Обвинения в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля связаны с сирийским вопросом, считает Захарова. «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру», – пояснила она.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их нашли 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Оба находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР.

Британия 14 марта ввела санкции в отношении России, выслав из страны 23 российских дипломата. В субботу, 17 марта, Россия объявила об ответных мерах: из Москвы вышлют 23 британских дипломата. 

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Лавров заявил о вовлечении спецназа США, Британии и Франции в войну в Сирии

Ведомости
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Спецназ Великобритании и Франции работает на территории Сирии наряду с американским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

По словам Лаврова, если США «уже не отрицают» присутствие в Сирии спецназовцев, то спецназ Британии и Франции работает скрыто, «без рекламы». Присутствие спецназа на сирийской земле – это прямое вовлечение этих сил в войну, считает министр.

«Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории, а американская коалиция с точки зрения международного права и устава ООН нелегитимна. Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними», – сказал Лавров (цитата «Интерфакса»).

Так министр ответил на вопрос, можно ли охарактеризовать происходящее в Сирии как прокси-войну (опосредованную войну) между Россией и странами Запада.

Лавров назвал это утверждение неверным, потому что Россия не участвует в боевых действиях, а только оказывает содействие правительственным силам по просьбе Дамаска. 

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

Яшин и Навальный потребовали от властей найти заказчиков убийства Немцова

Ведомости
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Активисты движения «Солидарность» собрались в субботу возле дома № 3 на улице Малая Ордынка, где жил политик Борис Немцов. Они возложили цветы к памятной табличке, установленной на доме накануне. Всего собралось около 150 человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Лидер движения Илья Яшин, который был близким другом Немцова, заявил, что необходимо требовать от властей продолжения расследования, передает «Коммерсантъ». Также, по мнению Яшина, нужно добиваться переименования Большого Москворецкого моста в Немцов мост.

Присутствовавший на мероприятии Алексей Навальный говорил о волонтерах, которые в любую погоду и днем и ночью стоят на месте убийства Немцова, охраняя народный мемориал. Навальный заявил, что ему лично никакие таблички не нужны. «Мне нужны организаторы и заказчики убийства выдающегося человека, каковым был Борис Немцов», – сказал политик.

Открытие памятной доски на доме Немцова состоялось в пятницу, 16 марта. Инициатором установки таблички стала кандидат в президенты Ксения Собчак. Движение «Солидарность», Алексей Навальный, а также семья и некоторые друзья Немцова отказались участвовать в официальном открытии.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В Москве установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова