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Власти Москвы предложили автоматически продлевать водительские права

Московские власти не исключают, что в будущем водительские удостоверения будут продлевать автоматически. Сейчас эта возможность прорабатывается. Однако воспользоваться ею смогут только те водители, у которых не будет много нарушений ПДД. Об этом рассказал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин, передает ТАСС.

В настоящее время у властей есть данные, позволяющие за два месяца до окончания действия прав напомнить водителю о необходимости продлить срок их действия, отметил Чукарин. По его словам, будет лучше продлевать права автоматически при отсутствии нарушений. Власти Москвы обсуждают эту тему с федеральными коллегами, добавил он.

Кроме этого к 2025–2030 гг. в Москве планируется создать единый центр, где можно будет получить «любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется», рассказал Чукарин. Он отметил, что департамент информационных технологий будет добиваться его создания.

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