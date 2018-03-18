На Украине полиция заблокировала избирательные участки
На Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента, сообщает «РИА Новости». Во Львове сотрудники полиции и Национальной гвардии оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается избирательный участок.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.
Кроме того, несколько десятков представителей движения «Национальный корпус» установили рядом палатку и бочки, чтобы помешать россиянам проголосовать на выборах. У здания дежурят несколько десятков силовиков, ситуация спокойная.
Полиция также перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе.
У посольства России в Киеве усилены меры безопасности, передает «Интерфакс». Проход к зданию также ограничен, установлены деревянные и металлические ограждения.
В Харькове у здания российского консульства националисты устроили пикет. Активисты «ВО Свобода», запрещенного в России «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций установили щиты с плакатами «Россия = война». Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции.
Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
16 марта министр внутренних дел Украин Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.