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Политика
Новости

Журналистку телеканала «Россия 24» выдворили с территории Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с территории страны журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. По данным СБУ, она «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов».

«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», – говорится в сообщении СБУ.

18 марта Гончарова планировала освещать выборы президента России на территории Украины, добавили в спецслужбе.

Чтобы предотвратить противоправные действия, «которые противоречат интересам национальной безопасности Украины», СБУ выдворила журналистку из страны и запретила ей въезд на три года. 

Как проходит досрочное голосование на выборах президента России

Политика
Новости

Захарова опровергла сообщения о разработке вещества «Новичок» в России и СССР

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Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В качестве наиболее вероятных источников происхождения отравляющего вещества «Новичок» Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. США – под вопросом, добавила она. «Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», – сказала она в эфире канала «Россия 24».

Обвинения в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля связаны с сирийским вопросом, считает Захарова. «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру», – пояснила она.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их нашли 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Оба находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР.

Британия 14 марта ввела санкции в отношении России, выслав из страны 23 российских дипломата. В субботу, 17 марта, Россия объявила об ответных мерах: из Москвы вышлют 23 британских дипломата. 

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Политика
Новости

Лавров заявил о вовлечении спецназа США, Британии и Франции в войну в Сирии

Ведомости
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Спецназ Великобритании и Франции работает на территории Сирии наряду с американским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

По словам Лаврова, если США «уже не отрицают» присутствие в Сирии спецназовцев, то спецназ Британии и Франции работает скрыто, «без рекламы». Присутствие спецназа на сирийской земле – это прямое вовлечение этих сил в войну, считает министр.

«Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории, а американская коалиция с точки зрения международного права и устава ООН нелегитимна. Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними», – сказал Лавров (цитата «Интерфакса»).

Так министр ответил на вопрос, можно ли охарактеризовать происходящее в Сирии как прокси-войну (опосредованную войну) между Россией и странами Запада.

Лавров назвал это утверждение неверным, потому что Россия не участвует в боевых действиях, а только оказывает содействие правительственным силам по просьбе Дамаска. 

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

Яшин и Навальный потребовали от властей найти заказчиков убийства Немцова

Ведомости
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Активисты движения «Солидарность» собрались в субботу возле дома № 3 на улице Малая Ордынка, где жил политик Борис Немцов. Они возложили цветы к памятной табличке, установленной на доме накануне. Всего собралось около 150 человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Лидер движения Илья Яшин, который был близким другом Немцова, заявил, что необходимо требовать от властей продолжения расследования, передает «Коммерсантъ». Также, по мнению Яшина, нужно добиваться переименования Большого Москворецкого моста в Немцов мост.

Присутствовавший на мероприятии Алексей Навальный говорил о волонтерах, которые в любую погоду и днем и ночью стоят на месте убийства Немцова, охраняя народный мемориал. Навальный заявил, что ему лично никакие таблички не нужны. «Мне нужны организаторы и заказчики убийства выдающегося человека, каковым был Борис Немцов», – сказал политик.

Открытие памятной доски на доме Немцова состоялось в пятницу, 16 марта. Инициатором установки таблички стала кандидат в президенты Ксения Собчак. Движение «Солидарность», Алексей Навальный, а также семья и некоторые друзья Немцова отказались участвовать в официальном открытии.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В Москве установили мемориальную доску памяти Бориса Немцова

Бизнес
Новости

Компания Egypt Air открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву

Ведомости
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Египетская авиакомпания Egypt Air 16 марта открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву, которые возобновятся 12 апреля, сообщает газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на представителя компании. Максимальная стоимость билета туда-обратно составит около $800, минимальная – примерно $380.

Ранее директор авиакомпании Сафуат Мусаллям говорил, что между Каиром и Москвой будет выполняться три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

13 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. В период проведения чемпионата мира по футболу (с 12 июня по 2 июля) рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено по инициативе Москвы в ноябре 2015 г., после крушения над Синаем российского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.

В январе президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом

Политика
Новости

Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах

Ведомости
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Десять человек, в том числе трое детей, погибли после того, как небольшой самолет врезался в жилой дом рядом с филиппинским городом Булакан, сообщает CNN Philippines.

Шестиместный Piper PA-23, эксплуатируемый авиакомпанией Lite Air Express, направлялся в Лаоаг, но потерпел крушение на взлете. На его борту находились пять человек, остальные пять погибших были жильцами дома, в который врезался самолет.

Личности погибших устанавливаются. Пока известно, что в доме находились трое детей (7, 10 и 17 лет), их мать и бабушка. Об этом журналистам рассказал отец детей. По его словам, он находился на работе, еще один его сын в момент катастрофы был в школе.

О причинах крушения пока не сообщается. Власти Филиппин заявили, что намерены проверить все самолеты авиакомпании Lite Air Express. 

Политика
Новости

Распространителя листовок в поддержку Титова задержали за агитацию «против Путина»

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Распространителя листовок в поддержку кандидата в президенты Бориса Титова задержали в пятницу, 16 марта, в Москве за агитацию «против Путина». Об этом сообщил руководитель отделения «Партии роста» по Восточному округу столицы Дмитрий Танаевский, который прибыл выручать агитатора в ОМВД по Таганскому району.

По его словам, агитатор Сергей Карташев имел при себе только агитационные материалы в поддержку Бориса Титова с указанием всех выходных данных и официально зарегистрированные в Центризбиркоме. Кроме того, он был одет в одежду с символикой партии, а сотрудники метрополитена внимательно следили за тем, чтобы он не приближался ближе чем на 25 м к станции метро «Таганская».

Тем не менее ему приказали сесть в машину и доставили в отделение, откуда агитатора пришлось вызволять соратникам по партии. Танаевский говорит, что в устной беседе руководители РОВД пояснили: сержант МВД не имеет достаточно компетенции для того, чтобы сделать вывод о том, законна ли агитация. Поводом для проверки стало сообщение граждан, решивших, что раз агитация за Титова, значит, направлена против Владимира Путина. Агитация против кого-либо из кандидатов является незаконной, напомнили в полиции.

Как ранее разъясняла представителям СМИ секретарь ЦИК Майя Гришина, запрет на агитацию против любого из кандидатов распространяется только на агитацию в теле- и радиоэфире.

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

Политика
Новости

МИД Британии назвал ожидаемым решение России ввести ответные санкции

Ведомости
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Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало решение России ввести ответные санкции в отношении Лондона. «В свете предыдущего поведения России мы ожидали ответа такого рода. Национальный совет безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить следующие шаги», – говорится в сообщении британского МИДа.

Приоритетом для Лондона являются интересы сотрудников посольства в России, МИД поможет им вернуться в Великобританию, заявили в ведомстве.

«Ответ России не меняет сути дела – о покушении на убийство двух человек на британской земле, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения», – добавили в министерстве.

При этом МИД отметил, что Британия не заинтересована в том, чтобы полностью прекращать диалог с Россией, потому что у Лондона нет разногласий с российскими народом. Ответственность за произошедшее в Солсбери Британия возложила на российские власти.

Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва отвергает обвинения, заявляя, что Британия не представила никаких доказательств.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Лондона. 17 марта МИД России принял ответные меры. Из Москвы будут высланы 23 британских дипломата, а также закрыто генконсульство Британии в Санкт-Петербурге. 

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Бизнес
Новости

Стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию в Ростове-на-Дону

Ведомости
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В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России. В пятницу, 16 марта, завершилась итоговая проверка Ростехнадзора, говорится в сообщении Министерства спорта.

Министр спорта Павел Колобков отметил, что место для строительства арены выбрано удачно. «Это уютный стадион, рассчитанный на 45 000 зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города», – сказал Колобков.

Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Ростов» 2 марта. «Эксперты выразили полную удовлетворенность объектом», – сообщило Минспорта.

Первый матч на новом стадионе пройдет 15 апреля, встретятся «Ростов» и «СКА - Хабаровск». Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Бизнес
Новости

МОЭСК сократила чистую прибыль по МСФО в 2017 году втрое

Ведомости
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ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по итогам прошлого года снизило чистую прибыль по МСФО в три раза до 3,08 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка МОЭСК выросла со 140 млрд до 150 млрд руб. в отчетном периоде, операционные расходы увеличились со 131,57 млрд до 150,06 млрд руб. Чистые прочие доходы выросли с 7,45 млрд до 9,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась с 10,27 млрд до 3,95 млрд руб.

Снижение чистой прибыли произошло из-за уменьшения выручки от техприсоединения из-за «продолжающегося спада деловой активности на рынке данных услуг». «Помимо этого на рост расходов компании оказало влияние признание убытка по обесценению основных средств в сумме 6,3 млрд руб.», - говорится в документе.

Скорректированная EBITDA МОЭСК в отчетном периоде снизилась на 0,6% и составила 40,415 млрд руб.

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Политика
Новости

Порошенко назначил командующего объединенными силами в Донбассе

Ведомости
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Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, заявил украинский президент Петр Порошенко. Благодаря новому закону формат антитеррористической операции (АТО) изменен на операцию Объединенных сил, передает телеканал «112 Украина».

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил Порошенко.

По его словам, принятый закон создает правовую основу для «отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины».

Порошенко поставил перед Наевым задачу укрепить вооруженные силы (ВС) Украины настолько, «чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории».

Президент отметил, что за время военной службы Наев прошел путь от командира взвода до замначальника Генштаба ВС Украины.

Танки и бронетехника на линии соприкосновения в Донбассе

Выбор редактора
Политика
Новости

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится до конца мая

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Планы провести встречу с лидером Северной Кореи Трамп обсудил по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

«Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что у Северной Кореи будет светлое будущее, если она выберет правильный путь», - говорится в заявлении Белого дома.

9 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён прибыл с рабочим визитом в Вашингтон и передал Трампу приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести первые прямые переговоры глав США и КНДР. Трамп принял приглашение и заявил, что надеется на «величайшую сделку» и грандиозный успех этой встречи, которая принесет «пользу всему миру».

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