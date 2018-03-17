Журналистку телеканала «Россия 24» выдворили с территории Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с территории страны журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. По данным СБУ, она «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов».
«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», – говорится в сообщении СБУ.
18 марта Гончарова планировала освещать выборы президента России на территории Украины, добавили в спецслужбе.
Чтобы предотвратить противоправные действия, «которые противоречат интересам национальной безопасности Украины», СБУ выдворила журналистку из страны и запретила ей въезд на три года.