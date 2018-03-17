Журналистку телеканала «Россия 24» выдворили с территории Украины

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Захарова опровергла сообщения о разработке вещества «Новичок» в России и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В качестве наиболее вероятных источников происхождения отравляющего вещества «Новичок» Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. США – под вопросом, добавила она. «Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», – сказала она в эфире канала «Россия 24».

Обвинения в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля связаны с сирийским вопросом, считает Захарова. «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру», – пояснила она.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Их нашли 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Оба находятся в больнице в состоянии комы. Британские эксперты установили, что Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР.

Британия 14 марта ввела санкции в отношении России, выслав из страны 23 российских дипломата. В субботу, 17 марта, Россия объявила об ответных мерах: из Москвы вышлют 23 британских дипломата.

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