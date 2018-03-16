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На Украине россиянам закроют допуск в посольство и консульства в день выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допуск граждан России в российские посольство и консульства 18 марта (день выборов президента России) осуществляться не будет. Пройти в здания дипломатических представительств смогут только дипломаты. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», - отмечается в заявлении.

Аваков пояснил, что решение о запрете посещений в этот день российских диппредставительств принято из-за того, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму. МВД Украины призывает россиян не предпринимать провокаций 18 марта, «подчиниться законным требованиям».

Ранее стало известно, что на территории Украины будут открыты четыре участка для голосования. «Голосование будет проходить 18 марта 2018 г. с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», - говорится в сообщении посольства России в Киеве. Избирательные участки также будут открыты на территории российского посольства в Киеве, в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

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