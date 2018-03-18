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Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю

Власти Великобритании отказались предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю и его дочери, сославшись на то, что они являются британскими подданными, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британия обвиняется Россию в причастности к отравлению Скрипаля. В связи с этим Лондон ввел дипломатические санкции, предполагающие высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств. 16 марта Россия ответила зеркальными мерами, решив выслать 23 британских дипломата.

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