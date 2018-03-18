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Борис Джонсон назвал бесполезными российские дипломатические санкции

Высылка британских дипломатов из Москвы бессмысленна и навредит в первую очередь самой России, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Эти бесполезные меры будут наказывать простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал министр в колонке для газеты The Sun.

По его словам, Россия сейчас «одинока и изолирована». «Этот факт демонстрирует самое важное различие между Британией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него - нет», — заключил Джонсон.

Также министр призвал британцев гордиться дипломатическими сотрудниками, которые представляют интересы Великобритании за рубежом. «Они делают большую работу в трудных условиях», — написал Джонсон в Twitter. Приоритетом МИДа сейчас является поддержка тех сотрудников, которые должны вернуться из Москвы в Лондон, добавил он.

16 марта Россия объявила, что вышлет их Москвы 23 британских дипломата. Такая мера принята в ответ на решение Британии выслать такое же число российских дипломатов.

Отношения между странами ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ