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ЦИК и МВД не нашли серьезных нарушений на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД пока не обнаружили серьезных нарушений на выборах президента. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. К таким же выводам пришли в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр министерства.

«На сейчас мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава богу, довольно скромно», - заявила Памфилова на заседании ЦИК, комментируя вопрос о нарушениях.

В МВД отметили, что не нашли нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов, на момент закрытия избирательных участков. Собеседник агентства добавил, что для обеспечения порядка на участках работали около 275 000 сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии», - отметил представитель МВД.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным, набирает на выборах 72,06% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) - 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. Данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

В России 18 марта состоялись выборы президента. Избирательные участки работали до 20.00.

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