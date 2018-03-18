После обработки трети бюллетеней Путин набирает более 73%
Действующий президент Владимир Путин после обработки 30% бюллетеней лидирует на президентских выборах, он набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,39%.
Соответствующие данные представлены на информационном экране Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Telegram-канале ЦИК также опубликованы результаты кандидатов по итогам обработки 31,58% бюллетеней, согласно которым у Путина - 73,31% голосов, у Грудинина - 14,79%, у Жириновского - 6,69% и у Собчак - 1,40%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.
Ранее ЦИК и МВД сообщили, что пока не нашли серьезных нарушений на выборах президента, которые прошли в России 18 марта. Последняя явка — к 18.00 мск — составила 60%, уточняли в ЦИК. В 2012 г. к этому моменту она оценивалась в 56,72%. Всего, по итоговым результатам избиркома, тогда на избирательные участки по всей России пришли 65,34% избирателей.