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Путин объявит новый состав правительства после инаугурации

Изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в должность, сказал кандидат-самовыдвиженец на выборах главы государства Владимир Путин. Об этом он рассказал во время подхода к журналистам в своем общественном штабе.

«Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил президент. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — сказал Путин.

Президент также посчитал «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.

Ранее Путин приехал на Манежную площадь, где в этот момент шел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Он поблагодарил сторонников за результат на выборах и призвал всех граждан страны объединиться во имя успеха России.