Политика

Новости

Путин исключил проведение новой конституционной реформы

Президент России Владимир Путин, выступая в своем общественном штабе, заявил, что не планирует проводить новую конституционную реформу. «Пока я никаких реформ не планирую», - сообщил глава государства.

В то же время он не исключил перемен после завершившихся 18 марта президентских выборов. «Все течет — все меняется», — ответил он на вопрос, увидят ли россияне во время четвертого президентского срока нового Путина или он останется прежним.

Комментируя грядущие изменения в правительстве, Путин отметил, что они должны проводиться президентом, вступившим в должность. «Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил российский лидер. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — заключил он.

Путин также счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — удивился президент.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.