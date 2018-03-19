Первые результаты экспертиз по делу Скрипаля будут известны через две недели

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Собчак назвала себя победительницей праймериз среди либеральных кандидатов

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак оценила результаты выборов, на которых она, по предварительным данным, набирает 1,59% и занимает 4 место. «Мы видим результаты, которые можем считать почти окончательными, они меня, конечно, не радуют. Мы должны понимать, что 75% голосов [действующего президента Владимира] Путина – это другая Россия. Это, конечно, очень большая цифра», - передает ее слова «Интерфакс». Позже стало известно, что по итогам обработки 90% бюллетеней Путин набирает 76,41% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

При этом в результатах выборов Собчак увидела и «хорошие новости». Она предложила рассмотреть выборы «как некие демократические праймериз среди либеральных кандидатов», и назвала свой результат «лучшим среди всех либерально настроенных кандидатов». В этом она увидела «большую платформу объединения» для будущей партии. Ранее Собчак совместно с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым объявила о создании «Партии перемен». Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил к участию в президентской гонке, назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной». По его словам, в личной беседе Собчак рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Оппозиционер обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции и назвал ее «карикатурным либеральным кандидатом».

По итогам обработки 90% бюллетеней, второе место после Путина занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,05% голосов, третье – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85%. За ним следует Собчак, обошедшая сооснователя «Яблока» Григория Явлинского (0,98%), Бориса Титова от Партии роста (0,73%), а также Максима Сурайкина от «Коммунистов России» (0,68%) и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» (0,65%).