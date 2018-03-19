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Путин не планирует общаться с Мэй в ближайшее время

Телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не запланирован в графике президента России Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он добавил, что у президента в понедельник и вторник запланирован ряд телефонных переговоров.

Комментируя обвинения Лондона в причастности России к отравлению шпионившего в пользу британской разведки экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Песков подчеркнул, что «нужно будет или подкрепить их (обвинения. – «Ведомости») какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

Страны – члены Евросоюза в совместном заявлении потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», которое, по версии британских спецслужб, было использовано против Скрипалей.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС выражает полную солидарность с позицией Великобритании.

«Нам понятна солидарность [с позицией Лондона по "делу Скрипаля"], но еще раз повторяем: рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать», – прокомментировал Песков журналистам.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого занималась Москва. Российские власти отрицают обвинения в причастности к инциденту и сам факт наличия в стране химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, выразив уверенность, что в отравлении в Солсбери есть «российский след».

Тереза Мэй посетила Солсбери