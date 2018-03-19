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Путин назвал «нонсенсом» попытки обвинить Россию в отравлении Скрипаля

Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов главы государства, назвал обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «бредом» и «нонсенсом». Он отметил, что узнал о его отравлении из СМИ.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — выразил уверенность российский лидер. Он подчеркнул, что у России нет вещества, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ.

Путин добавил, что если бы отравляющее вещество было бы «боевым», то люди «погибли бы на месте». Он назвал этот момент очевидным фактом. «У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — заключил президент страны.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но не видит заинтересованности «с обратной стороны».

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Как считают британские власти, их отравили нервно-паралитическим веществом, оба сейчас в больнице в критическом состоянии.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В России обвинения отвергают, заявляя, что Лондон не представил никаких доказательств. Тем не менее, британская сторона решила выслать 23 российских дипломатов, заморозить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также заняться подготовкой новых мер для защиты своих граждан.

МИД России 17 марта объявил об ответных мерах. Москва вышлет 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. В России также запретят деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ