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Путин назвал «нонсенсом» попытки обвинить Россию в отравлении Скрипаля

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Президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе после выборов главы государства, назвал обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «бредом» и «нонсенсом». Он отметил, что узнал о его отравлении из СМИ.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — выразил уверенность российский лидер. Он подчеркнул, что у России нет вещества, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ.

Путин добавил, что если бы отравляющее вещество было бы «боевым», то люди «погибли бы на месте». Он назвал этот момент очевидным фактом. «У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — заключил президент страны.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но не видит заинтересованности «с обратной стороны».

Бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Как считают британские власти, их отравили нервно-паралитическим веществом, оба сейчас в больнице в критическом состоянии.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В России обвинения отвергают, заявляя, что Лондон не представил никаких доказательств. Тем не менее, британская сторона решила выслать 23 российских дипломатов, заморозить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также заняться подготовкой новых мер для защиты своих граждан.

МИД России 17 марта объявил об ответных мерах. Москва вышлет 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. В России также запретят деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Путин исключил проведение новой конституционной реформы

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Президент России Владимир Путин, выступая в своем общественном штабе, заявил, что не планирует проводить новую конституционную реформу. «Пока я никаких реформ не планирую», - сообщил глава государства.

В то же время он не исключил перемен после завершившихся 18 марта президентских выборов. «Все течет — все меняется», — ответил он на вопрос, увидят ли россияне во время четвертого президентского срока нового Путина или он останется прежним.

Комментируя грядущие изменения в правительстве, Путин отметил, что они должны проводиться президентом, вступившим в должность. «Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил российский лидер. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — заключил он.

Путин также счел «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — удивился президент.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.

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Путин объявит новый состав правительства после инаугурации

Ведомости
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Изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в должность, сказал кандидат-самовыдвиженец на выборах главы государства Владимир Путин. Об этом он рассказал во время подхода к журналистам в своем общественном штабе.

«Поэтому изменения произойдут после инаугурации», — уточнил президент. «Что касается [состава] правительства, я думаю об этом, предметно начну думать сегодня», — сказал Путин.

Президент также посчитал «немного смешным» предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. «То, что вы говорите, это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть?» — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин лидирует в президентской гонке, набирая около 74% голосов после обработки 35% бюллетеней. Последняя явка, которую сообщал ЦИК, к 18.00 мск составила 60%.

Ранее Путин приехал на Манежную площадь, где в этот момент шел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Он поблагодарил сторонников за результат на выборах и призвал всех граждан страны объединиться во имя успеха России.

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Грудинин отказался считать выборы президента честными

Ведомости
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Кандидат в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в это время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление кандидата от коммунистов.

«Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90% (обработанных бюллетеней). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными», - заявил он. «К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно, и мы имеем такие примеры в Московской области», - подытожил представитель КПРФ.

В то же время, по его словам, КПРФ выступила на этих выборах «достойно», «несмотря на всю эту грязь которая лилась».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По итогам обработки 40% бюллетеней действующий президент набирает 74,22% голосов.

На втором месте Грудинин с 14,03%, на третьем лидер - ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,41%.

Политика
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После обработки трети бюллетеней Путин набирает более 73%

Ведомости
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Действующий президент Владимир Путин после обработки 30% бюллетеней лидирует на президентских выборах, он набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом - Ксения Собчак с 1,39%.

Соответствующие данные представлены на информационном экране Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Telegram-канале ЦИК также опубликованы результаты кандидатов по итогам обработки 31,58% бюллетеней, согласно которым у Путина - 73,31% голосов, у Грудинина - 14,79%, у Жириновского - 6,69% и у Собчак - 1,40%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Ранее ЦИК и МВД сообщили, что пока не нашли серьезных нарушений на выборах президента, которые прошли в России 18 марта. Последняя явка — к 18.00 мск — составила 60%, уточняли в ЦИК. В 2012 г. к этому моменту она оценивалась в 56,72%. Всего, по итоговым результатам избиркома, тогда на избирательные участки по всей России пришли 65,34% избирателей.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

ЦИК и МВД не нашли серьезных нарушений на выборах президента

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД пока не обнаружили серьезных нарушений на выборах президента. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. К таким же выводам пришли в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр министерства.

«На сейчас мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава богу, довольно скромно», - заявила Памфилова на заседании ЦИК, комментируя вопрос о нарушениях.

В МВД отметили, что не нашли нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов, на момент закрытия избирательных участков. Собеседник агентства добавил, что для обеспечения порядка на участках работали около 275 000 сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии», - отметил представитель МВД.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным, набирает на выборах 72,06% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) - 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. Данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

В России 18 марта состоялись выборы президента. Избирательные участки работали до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

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ЦИК: Путин набирает на выборах президента 72,06% голосов

Ведомости
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Кандидат-самовыдвиженец на выборах президента России Владимир Путин, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), набирает на выборах 72,06% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты от ЦИК. Такие данные получены по результатам обработки 21,83% протоколов.

Согласно информации от избирательной комиссии, Павел Грудинин (КПРФ) набирает 15,8%, Владимир Жириновский от ЛДПР после обработки 22% бюллетеней - 6,9% голосов, Ксения Собчак - 1,4%. У каждого из остальных четырех кандидатов пока менее 1%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал также результаты экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), согласно которым Путин набирает на выборах 73,9%. Опросы ВЦИОМа свидетельствуют о том, что на втором месте Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Жириновский от ЛДПР (6,7%). Собчак от «Гражданской инициативы» - на четвертом месте с 2,5%.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные результаты явки на 18.00 по мск на выборах, которая составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - говорилось в сообщении ЦИК. В ходе предыдущих выборов главы государства, явка к этому моменту составила 58,3%.

В России 18 марта прошли выборы президента. Избирательные участки были открыты для избирателей с 8.00 до 20.00. 

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

Экзитпол ВЦИОМа предсказал победу Путина на выборах с 73,9% голосов

Ведомости
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Владимир Путин, кандидат-самовыдвиженец на пост президента России, набирает на выборах 73,9%. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опросов, действующий президент побеждает в первом туре. На втором месте - Павел Грудинин (КПРФ) с 11,2%, на третьем - Владимир Жириновский от ЛДПР (6,7%). Остальные кандидаты: Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» - 2,5%, Григория Явлинский от «Яблока» - 1,6%, Борис Титов от Партии роста - 1,1%, Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) - 1,0%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Всего социологи опросили 162 601 человек, уточняется в сообщении. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались отвечать 37,2% опрошенных.

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России на 18.00 по мск составила 59,93%. «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 - 59,93%», - указывалось в материалах комиссии.

На предыдущих президентских выборах, в 2012 г., явка на 18.00 мск составила 58,3%. Таким образом, явка на текущих выборах к 18.00 мск превысила прошлую на 1,63%.

18 марта в России состоялись выборы президента. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. В выборах участвовали восемь кандидатов.

Политика
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Навальный назвал лицемерной кампанию Собчак и отказался с ней сотрудничать

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный назвал предвыборную кампанию Ксении Собчак «лицемерной», а также рассказал о том, что в личной беседе кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» рассказывала ему об «огромных деньгах», которые ей якобы предлагали за выдвижение. Политики выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».

Изначально Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Оппозиционер отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

«Я буду судить тебя, Ксения, по делам. Все твои дела на данный момент отвратительны и абсолютно лицемерны. Извини за такую откровенность», - заявил Навальный на предложение Собчак. Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции - «карикатурным либеральным кандидатом». «Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить людей от оппозиции», - настаивает оппозиционер.

Собчак обвинения отрицает. Она подчеркнула, что Навальный передает ее слова некорректно.

Собчак и Гудков сообщили о создании новой партии 15 марта. Партия создается на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева - министра экономики в 1992-1993 гг. Ее предварительное название – Партия перемен.

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Политика
Новости

Минобороны рассказало о явке в 98% среди военнослужащих

Ведомости
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Явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала на выборах президента, по предварительным данным, составила более 98%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Николая Панкова.

«По предварительным данным, явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил традиционно высокая и превышает на данный момент 98%», - уточнил заместитель министра.

Согласно информации на интерактивном экране в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По данным ЦИК на 18.30 мск, явка по всей России - 57,74%. 

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ABC News назвал возможный способ отравления Скрипаля

Ведомости
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом через вентиляцию в его автомобиле BMW. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники среди сотрудников разведки.

По данным телеканала, британские власти получили более четкое представление о том, как именно произошло отправление. По их мнению, токсин использовался в виде пылеобразного порошка. Британская сторона полагает, что он циркулировал в вентиляции BMW бывшего сотрудника ГРУ.

Три сотрудника разведки в беседе с ABC News назвали очевидным российское военное происхождение вещества и то, что это был пылеобразный органофосфатный нейротоксин.

По информации других источников телеканала, от нервно-паралитического вещества, кроме Скрипаля и его дочери, пострадали еще 38 человек. Количество пострадавших может вырасти, указывает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы писала, что вещество, которым отравили бывшего агента ГРУ, могло быть ввезено в Великобританию в чемодане его дочери из России. Издание отмечало, что оно могло быть помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме Скрипаля.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом Россию. Премьер-министр страны Тереза Мэй в связи с инцидентом объявила о высылке 23 российских дипломатов, связанных с разведкой, и замораживании двусторонних отношений. Власти США, Германии и Франции согласились с позицией Лондона. Российские власти отрицают причастность к созданию яда и отравлению экс-полковника ГРУ.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Посол России в США рассказал о провокациях на выборах президента

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, произошедших в ходе досрочного голосования на выборах российского президента в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

«К сожалению, были факты провокаций, - рассказал он. - Здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью». Антонов сообщил также об угрозах в адрес лиц, предоставлявших помещения под голосование. В то же время, по его словам, российская сторона сделала все для организации голосования в США.

«Мы сделали все возможное здесь, в США для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог реализовать свое конституционное право и сегодня решить, какой бы он хотел видеть Российскую Федерацию. Я хочу видеть свою страну богатой, сильной, демократичной. А это, на мой взгляд, самое главное», - подытожил российский посол.

В качестве наблюдателей на выборах в посольстве работают представители различных партий, уточнил он. «Я твердо убежден, что мы выполним все российские законы и все будет сделано так, как и положено», - заключил Антонов.

В России 18 марта проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты

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