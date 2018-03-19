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НАТО призывает Россию раскрыть данные о «Новичке»

НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится на официальном сайте альянса.

«НАТО продолжает призывать Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия данные программы «Новичок», – заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

4 марта в Солсбери неизвестным веществом были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. На данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Российские власти отрицают обвинения в причастности к инциденту.

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