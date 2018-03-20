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Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Ведомости
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Президент России Владимир Путин не стал участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить преимущество другим кандидатам в президенты, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам. Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал Володин журналистам (цитаты по «РИА Новости»).

«Он сам (Путин. »Ведомости») не вел активной кампании, не использовал преференции своей должности. Он дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, что еще раз говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заключил спикер.

Путин победил на выборах президента России 18 марта с результатом 76,68%, второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Всего в выборах приняли участие восемь кандидатов. 19 марта Путин встретился с бывшими соперниками в Кремле.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов

Ведомости
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Российских дипломатов – всего 23 человека – во вторник проводили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сначала фотограф заметил, что российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Для них организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко. Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. В них были дипломаты и их семьи, которые покинут Соединенное Королевство, передает Sky News.

Сотрудники посольства стояли на улице и махали вслед уезжающим автобусам, уточняет Sky News. Некоторые из провожающих не могли сдержать слез, добавляет телеканал.

Великобритания объявила о том, что вышлет 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им дали неделю на сборы, уточняла премьер-министр страны Тереза Мэй. Москва подготовила зеркальный ответ: из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Володин упрекнул Навального в гордыне и тщеславии

Интерфакс
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня связал призыв к бойкоту президентских выборов с гордыней оппозиционера Алексея Навального. «Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством», - сказал Володин журналистам, комментируя достаточно высокую (67,47%) явку на выборах 18 марта.

«Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой», - считает Володин. Навальный пока не отреагировал на это заявление, однако на своем сайте поставил в заслугу себе и своим сторонникам снижение явки по сравнению с выборами 2012 года. По мнению оппозиционера, реальная явка была на уровне 55%.

В ответ на предположение, что зарегистрированного ЦИК уровня явки помогли достичь бюджетники, Володин заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.

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Финансы
Новости

Греф объявил дату годового собрания Сбербанка

Интерфакс
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Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 г. в Москве, сообщил сегодня президент - председатель правления госбанка Герман Греф. Вопрос о дивидендах за 2017 г. наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, отметил он.

Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО - на 38,2% больше результатов 2016 г. Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить ЦБ (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.

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Политика
Новости

Песков заявил о «маниакальном желании» США «заставить Россию за что-то платить»

Ведомости
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Россия всегда платила по собственным счетам, однако оплачивать чужие не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.

Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи, сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Вашингтоне во вторник. Как писала газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме, американский президент планирует на встрече поднять вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке. В частности, Трамп намерен говорить о поддержке Сирии со стороны России и решении Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран, отмечало издание. На встрече будет обсуждаться в том числе то, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал собеседник издания.

Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде

Недвижимость
Новости

Мэрия сообщила о значительном снижении числа аварийных памятников культуры в Москве

РИА Новости
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Доля памятников культуры в Москве, находящихся в аварийном состоянии, сократилась с 39% в 2010 г. до 6% в 2017 г., сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов на заседании президиума правительства столицы.

В частности, как следует из презентации ведомства, из 4091 здания, признанного объектом культурного наследия, в удовлетворительном состоянии находятся 3843, в неудовлетворительном – 248.

По словам Емельянова, снижение числа аварийных памятников произошло за счет значительного увеличения реставрационных работ в Москве.

«Но оставшиеся 6% объектов в аварийном состоянии – это сложные объекты, по которым десятилетия никаких работ не проводилось», – подчеркнул Емельянов. Он отметил, что по таким памятникам Мосгорнаследие намерено в первую очередь сосредоточиться на противоаварийных работах, которые станут первым этапом для полномасштабной реставрации.

В частности, уточнил чиновник, в 2017 г. проводились противоаварийные работы на 22 объектах, в том числе по палатам Левашова в Староваганьковском переулке, усадьбе Шелопухина, дому Наркомфина, палатам Пожарских на Большой Лубянке.

Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»

Технологии
Новости

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки

Ведомости
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Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа спецслужбы с подобными требованиями. «В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», – указывалось в решении суда.

Приказ ФСБ, как утверждали в Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, в компании отмечали, что документ нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранительные органы могут лишь с разрешения суда. Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев подчеркивал, что Telegram не может выполнить требование, поскольку «считает своей обязанностью охранять тайну переписки пользователей». Компания обещала оспорить решение суда.

Юристы спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что получение ФСБ ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». В Генпрокуратуре позицию спецслужбы поддержали, согласившись, что оспариваемый приказ принят в пределах ее полномочий и в соответствии с нормами законодательства.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи. Соответствующий документ был издан после принятия пакета антитеррористических законопроектов. В то же время, по словам представителей мессенджера, приказ датировался 19 июля, а закон вступал в силу лишь 20 июля.

Политика
Новости

Навальный потребовал от Верховного суда исполнить решение ЕСПЧ и освободить своего брата

Ведомости
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда России исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу «Ив Роше» и освободить своего брата Олега Навального. Соответствующее ходатайство направила адвокат Ольга Михайлова, сообщил политик на своем сайте.

Олег Навальный был осужден на три с половиной года лишения свободы, срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.

«17 октября было вынесено решение Европейского суда. Мы с Олегом выиграли это дело у правительства России, и суд единогласно признал российский судебный процесс «фундаментально несправедливым», а также установил, что мы были осуждены, несмотря на отсутствие события преступления. То есть ЕСПЧ фактически заявил о фабрикации уголовного дела. В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, т. е. отменить приговор», – подчеркивает Навальный.

Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, чтобы оно было рассмотрено Большой палатой. Однако в этом было отказано. И 5 марта решение ЕСПЧ вступило в силу.

В жалобе Навального и Михайловой («Ведомости» с ней ознакомились) говорится, что установленное ЕСПЧ нарушение положения статьи 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека является основанием для возобновления производства по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 413 УПК приговор может быть отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Согласно ч. 5 ст. 415 УПК президиум Верховного суда по результатам рассмотрения представления председателя отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением ЕСПЧ. Президиум принимает решение об отмене приговора, в случае если ЕСПЧ установил нарушение Конвенции по правам человека, которое позволяет сделать вывод о незаконности или несправедливости судебных решений.

В данном случае ЕСПЧ указал, что суд обязан исправить нарушения Конвенции по правам человека. Поэтому в ходатайстве Навальный и Михайлова просят председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева отменить приговор Замоскворецкого райсуда о Делу «Ив Роше» и вынести оправдательный приговор в отношении Алексея и Олега Навальных, а последнего – освободить из колонии, где он отбывает наказание.

В октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение, что Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также государство обязано компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.

ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.

В российском Минюсте тогда отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата по ТАСС).

Следствие считало, что братья Навальные мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное братьям и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Собчак передала Путину список политзаключенных

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Технологии
Новости

IBM показала самый маленький компьютер в мире

Ведомости
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Компания IBM показала самый маленький в мире компьютер, его ширина и длина составляют всего 1 мм. Об этом сообщает The Verge. Производство машины, которая меньше кристалла соли, обойдется в 10 центов (около 5,8 руб. по курсу ЦБ на 20 марта), отмечают в компании.

Вычислительная мощность нового компьютера сравнима с мощностью процессора 1990-х гг. В него встроен процессор с «несколькими сотнями тысяч» транзисторов, оперативная память SRAM, фотоприемник и блок связи, который использует светодиод для отправки информации.

Компьютер поддерживает работу с блокчейном. IBM планирует применять его для отслеживания процесса отгрузки товара и выявления краж. Он также может пригодиться в системах для умного дома, авиации и автомобильной техники.

Издание напоминает, что до этого самым маленьким компьютером в мире считался Michigan Micro Mote (M3), представленный в 2015 г. Его размеры – 2 х 4 х 4 мм. У этого компьютера был датчик движения и давления, солнечная батарея, радио. Изначально он создавался для имплантируемых медицинских устройств.

Самый маленький в мире компьютер показали на конференции IBM Think 2018. Ранее на ней же компания заявила о пяти перспективных технологиях, которые, по ее мнению, серьезно повлияют на общество и бизнес в течение следующих пяти лет. IBM считает, что такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта. Руководитель исследования в IBM Арвинд Кришна уверен, что через пять лет создаваемые компанией компьютеры будут встроены в повседневные предметы.

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Политика
Новости

В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием

Ведомости
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В Кремле не считают недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравить президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Не нужно считать это недружественным шагом <...> Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», – сказал Песков. «И кроме того, утро вечера мудренее», – добавил представитель Кремля.

Кроме того, Песков затруднился сказать, поступала ли из США поздравительная телеграмма в адрес Путина. По словам пресс-секретаря президента, пришло очень много поздравлений «по каналам МИДа». «Я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма», – добавил он.

Президентские выборы прошли в России в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Путин их выиграл со значительным отрывом – у него 76,7% голосов. Российского президента по телефону уже успели поздравить лидеры нескольких стран, сообщается на сайте Кремля. Например, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что пока в расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы. При этом Гидли добавил, что Вашингтон не удивлен результатом.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Политика
Новости

ФСБ отказалась рассматривать переписку в мессенджерах как охраняемую законом тайну

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом заявила на заседании в Верховном суде представитель спецслужбы, ссылаясь на позицию Конституционного суда, передает ТАСС.

«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – сказала представитель ФСБ.

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram об оспаривании приказа ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.

Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за неисполнение требования закона Ирины Яровой о предоставлении ключей для шифровки сообщений пользователей. За повторный отказ в предоставлении данных мессенджер может быть заблокирован.

10 самых безопасных месенджеров

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Недвижимость
Новости

При застройке Левобережного района Москвы часть жилья отдадут переселенцам

Интерфакс
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Часть квартир в двух микрорайонах Левобережного района на севере Москвы будет передана городу для переселения москвичей по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

«Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 кв. м недвижимости комплексной жилой застройки», – сообщил ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В комитете добавили, что часть корпусов комплексной застройки уже введена в эксплуатацию, часть еще строится. Отделку в квартирах для переселенцев будут выполнять за счет Фонда реновации.

Стартовая площадка реновации в Левобережном будет находиться по адресу мкрн. 2Д, корп. 21–22, 23–27.

Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включено 5171 дом.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

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