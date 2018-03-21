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Лавров посоветовал Великобритании «перестать нервничать» из-за отравления Скрипаля

Западные страны поддерживают бездоказательные обвинения Великобритании в причастности России к инциденту в Солсбери из чувства ложной солидарности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

«Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации, и успокоились», - сказал Лавров (цитаты по «РИА Новости»).

«То, что мы там наблюдаем - лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Думаю, все все прекрасно понимают, но вынуждены из чувства ложной солидарности выдавливать из себя какие-то слова, которые можно было бы хоть как-то интерпретировать как поддержку Лондона», - заключил министр.

Никакое расследование отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери не завершено, однако Лондон уже сделал выводы, подчеркнул Лавров.

МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства отравление Скрипалей. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Оба находятся в состоянии комы. По версии британских спецслужб, Скрипали подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок». Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия опровергла свою причастность и факт наличия в стране химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, выразив уверенность, что в отравлении в Солсбери есть «российский след».

Эксперты ОЗХО прибыли в Лондон 19 марта для анализа вещества, которым были отравлены Скрипали. Ожидается, что результаты экспертизы будут готовы не ранее, чем через две недели.

Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ