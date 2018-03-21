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Мэр Калининграда ушел в отставку

Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.

По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.

В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

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