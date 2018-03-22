Политика

Новости

«Дождь» заявил о приостановке работы с Госдумой

Телеканал «Дождь» сообщил о приостановке работы с Госдумой после того как комиссия палаты по этике не нашла нарушений в поведении руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), обвиняемого журналистами в домогательствах. Об этом сообщает сайт телеканала со ссылкой на главного редактора «Дождя» Александру Перепелову.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что комиссия не обнаружила «нарушения Слуцким поведенческих норм». Редакция телеканала «возмущена позицией Госдумы» и комиссии и «считает ее решение неприемлемым и издевательским», отмечается в заявлении. После заседания комиссии «стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», подчеркнула Перепелова.

«Дождь» заявил о прекращении взаимодействия с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Кроме того телеканал требует пересмотра решения депутатской комиссии и проведения в отношении Слуцкого настоящего расследования.

Ранее РБК заявил об отзыве журналистов из Госдумы, а «Коммерсантъ» - о прекращении сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.