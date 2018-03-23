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Георгий Яшунский

Центризбирком подвел итоги президентских выборов

Центризбирком признал выборы президента России, прошедшие 18 марта, состоявшимися и действительными, заявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова. «Выборы прошли свободно, конкурентно и прозрачно», — сказала она.

По данным ЦИК, явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин победил на выборах с результатом 76,69%. Его ближайший преследователь кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 11,77% голосов.

Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,68% пришедших на участки. У основателя «Яблока» Григория Явлинского - 1,05%.

Выдвиженец Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,76%. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин получил на выборах 0,68% голосов, За представителя «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина проголосовали 0,65%.

Для легитимности выборов их результаты в первую очередь должны быть приняты внутри общества, а также на международном уровне, отметила Памфилова. По ее словам, выборы должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результат должен быть адекватен поданным голосам и подсчитан достоверно. «Состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации, полагаю, по всем основным параметрам соответствуют всем требованиям, которые должны быть выполнены», — указала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

«Была создана беспрецедентная система: более 10 заслонов от фальсификаций, — сказала Памфилова. — Система защиты от дурака, провокатора и должностного преступления».

Она обратила особое внимание на систему «мобильный избиратель», которая позволила голосовать по месту нахождения. Случаи повторного голосования, о которых говорили некоторые журналисты и наблюдатели, были возможны только при намеренном злом умысле со стороны голосовавшего или членов территориальных комиссий, все такие факты были зафиксированы, считает Памфилова. Она поблагодарила журналистов Reuters, обнаруживших случаи повторного голосования.

По ее словам, безосновательны доводы и о «подвозе» и принуждении работников предприятий голосовать на конкретном участке для большего контроля. Число проголосовавших вне избирательных участков по сравнению с 2012 г. снизилось с 5,9 млн до 4,8 млн человек, подчеркнула Памфилова. Прозрачность выборов, по ее мнению, также была «беспрецедентной».

Не надо говорить, что выборы несвободные, призвала председатель ЦИК: «Да свободные! Не оскорбляйте наших людей. Если наших людей что-то задевает за живое, они ничего не побоятся».

Путин впервые в истории президентских выборов в России получил более половины голосов всех избирателей страны – 51,8% (56,43 млн). Для действующего главы государства результат был «достаточно неожиданным», рассказал в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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