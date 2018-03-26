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Страховщики оценили ущерб от пожара в торговом центре в Кемерове

Ущерб от пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд руб., сообщает Всероссийского союз страховщиков (ВСС).

«Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оценивается в 3 млрд руб., – говорится в сообщении. – Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд руб.». Сейчас в ВСС выясняют, был ли ТЦ застрахован.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания. Число погибших по последним данным увеличилось до 53 человек.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что власти выделят семьям погибших по 1 млн руб. за каждого погибшего.