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КНДР и Южная Корея согласовали дату проведения совместного саммита

Южная Корея и КНДР договорились провести первый за 11 лет совместный саммит, он состоится 27 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом.

В последний раз лидеры Южной Кореи и КНДР (Но Му Хен и Ким Чен Ир) встречались в 2007 г. в Пхеньяне на втором межкорейском саммите. Первый саммит состоялся в 2000 г.

«Апрельский саммит станет началом великого пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению мира на полуострове и развитию межкорейских связей», — считает глава южнокорейской делегации.

В ходе подготовки встречи лидеров двух стран 4 апреля состоятся предварительные переговоры сторон.

В начале марта в Пхеньяне прошли переговоры между южнокорейской делегацией и представителями КНДР во главе с Ким Чен Ыном. На встрече обсуждались шаги по смягчению военной напряженности и денуклеаризация Корейского полуострова. Позднее Ким Чен Ын посетил Пекин, впервые с начала своего правления покинув территорию Северной Кореи.

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