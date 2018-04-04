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Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в Москве

Из московского торгового центра «Персей для детей», где в среду, 4 апреля, произошел пожар, эвакуированы 115 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения. Спасатели проверяют задымленные помещения четвертого этажа, где предположительно возник пожар, сведений о пострадавших нет, сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в машине скорой помощи скончался человек, эвакуированный из горящего здания. Позднее информацию об одном погибшем подтвердил руководитель Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. По его словам, это сотрудник торгового центра. Трое пожарных пострадали.

«Площадь пожара составила порядка 80 кв. м. Он ликвидирован», – приводит слова Денисова «РИА Новости».

«Персей для детей» – четырехэтажный торговый центр, расположенный на востоке Москвы по адресу: Малая Семеновская улица, 28. В торговом центре продаются товары для детей, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами, отмечает «РИА Новости».

Информация о пожаре в здании поступила в МЧС в 12.32 мск, сообщил ранее Центр управления в кризисных ситуациях столичного МЧС агентству городских новостей «Москва». По данным сотрудника центра, пожар начался на четвертом этаже торгового центра. Горит склад, сказал собеседник «РИА Новости».

Для тушения пожара в готовность приведены два вертолета Ка-32, сообщил «РИА Новости» собеседник в экстренных службах столицы. По его словам, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.