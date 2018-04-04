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Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» в Москве

В четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» в Москве начался пожар, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание началось в здании ТЦ по адресу: Малая Семеновская, д. 28, стр. 19. «Возможно, имеется пострадавший. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти», - добавил источник.

Согласно предварительной информации, огонь распространился на складе на четвертом этаже здания, пишет агентство. По словам источника «Интерфакса», пожар возник в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Всего из ТЦ эвакуированы около 300 человек, отметил собеседник агентства.

Центр управления в кризисных ситуациях московского МЧС подтвердил информацию о возгорании. По предварительной информации, пожар произошел на четвертом этаже торгового центра, сведений о пострадавших не поступало, сказал представитель центра агентству «Москва». «Что горит и площадь пожара выясняется», - отметил он.