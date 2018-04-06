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Германия сочла правдоподобной версию о действующем производстве «Новичка» в России

Германия считает «очень правдоподобным» утверждение Великобритании о том, что в России продолжает действовать программа производства нервного токсина «Новичок». Об этом сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Reuters.

Деммер отказалась комментировать, имеются ли у Германии аналогичные разведданные о «Новичке», которым в английском Солсбери 4 марта предположительно были отравлены бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии британских властей, нервно-паралитический агент «Новичок» был произведен в России и токсин использовался в Солсбери с ведома российской стороны либо Москва утратила контроль за химическим оружием. Москва отрицает обвинения Лондона в причастности к инциденту и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Газета The Times 6 апреля написала, что согласно данным британских спецслужб «Новичок» был произведен в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы Саратовской области. По словам источников издания, сведения о месте производства яда были озвучены на специальном брифинге для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва»

В городе Шиханы расположен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где работал Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков этого токсина.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг информацию о том, что в военных лабораториях Шиханы находилось химоружие. «В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», – заявил «Интерфаксу» Бабич, ранее возглавлявший комиссию по химическому разоружению России. По его словам, все базы, на которых хранилось химическое оружие, известны и Шиханы к ним не относятся. «В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», – уточнил он.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта, они были доставлены в больницу в критическом состоянии. 5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что пришла в сознание более недели назад и ее самочувствие с каждым днем улучшается.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ