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Британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

Британский МИД удалил размещенное в микроблоге Twitter сообщение, в котором утверждалось, что лаборатория Портон-Даун определила, что вещество типа «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России, передает Sky News. Внешнеполитическое ведомство назвало причиной удаления твита неверную передачу слов посла Великобритании в России Лори Бристоу.

Российское посольство в Великобритании также отметило, что твит был удален.

В британском МИДе пояснили, что цитата была взята из выступления 22 марта Бристоу перед дипломатами иностранных государств. Она была опубликована в Twitter внешнеполитического ведомства в реальном времени, затем была изменена. Цитату сократили, усеченный вариант «неверно передавал слова посла», поэтому твит был удален.

3 апреля телеканал Sky News со ссылкой на заявление руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда сообщил, что расположенная недалеко от Солсбери лаборатория минобороны Великобритании, исследовав образцы с места отравления Скрипалей, не смогла установить страну - производителя нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

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