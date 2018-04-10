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Трамп рассказал о возможном военном ответе властям Сирии

США быстро и решительно ответят на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с военачальниками и советниками по национальной безопасности своей администрации, передает Reuters.

У Штатов есть «множество вариантов военного ответа», сказал Трамп. Он пообещал принять решение к вечеру 9 апреля или вскоре после этой даты. «Мы не можем позволить зверствам, которым мы были свидетелями <...> мы не можем позволить происходить этому в нашем мире <...> особенно, когда в силах Соединенных Штатов, мощь нашей страны позволяет это остановить», – подчеркнул Трамп.

США считают ответственными за возможную химическую атаку в Думе в Восточной Гуте правительственные войска президента Сирии Башара Асада. Сирийские власти отрицают свою вину и называют сообщения о химатаке недостоверными. МИД России заявил, что российские военные специалисты не обнаружили следов применения химического оружия в Думе.

В понедельник Трамп также заявил, что если президент России Владимир Путин причастен к химатаке, то реакция США будет жесткой. «Он [Путин] может, да, может. И если он это сделал, [ответ] будет очень жестким», – подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что Вашингтон ответит на химическую атаку независимо от того, какое решение примет Совбез.

О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция и сирийско-американское медицинское общество. По неподтвержденным данным, в результате инцидента могли погибнуть около 60 человек, сотни людей получили ранения.