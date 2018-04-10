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Reuters узнал о сценарии международного ответа на предполагаемую химатаку в Сирии

США рассматривают вариант международного ответа на якобы имевшую место в сирийской Думе химическую атаку 7 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Подробности операции не приводятся, но в числе потенциальных целей называются объекты, которые могут быть связаны с программой Дамаска по развитию химического оружия. Опрошенные агентством эксперты допускают, что удары могут быть нанесены и по сирийскому аэродрому Хмеймим, где расположена база российских ВКС.

Представители администрации США, Пентагона и Госдепартамента отказались комментировать конкретные планы ответа. Ранее, выступая на заседании СБ ООН по Сирии, постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае ответит на химическую атаку, какое бы решение ни приняла всемирная организация.

К вероятным союзникам США по акции возмездия эксперты, опрошенные агентством, отнесли Францию, а также Великобританию и страны Ближнего Востока. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности своей страны атаковать Сирию в случае нарушения договора о запрете химоружия. По словам британского посла в США Карен Пирс, Лондон предпочел бы «начать с надлежащего расследования» инцидента. При этом Великобритания рассматривает все варианты и находится в постоянном контакте с союзниками.

Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще в середине марта обещал «ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые будут их применять» в случае, если под угрозой окажется жизнь российских военнослужащих на территории Сирии.