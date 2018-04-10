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Reuters узнал о сценарии международного ответа на предполагаемую химатаку в Сирии

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США рассматривают вариант международного ответа на якобы имевшую место в сирийской Думе химическую атаку 7 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Подробности операции не приводятся, но в числе потенциальных целей называются объекты, которые могут быть связаны с программой Дамаска по развитию химического оружия. Опрошенные агентством эксперты допускают, что удары могут быть нанесены и по сирийскому аэродрому Хмеймим, где расположена база российских ВКС.

Представители администрации США, Пентагона и Госдепартамента отказались комментировать конкретные планы ответа. Ранее, выступая на заседании СБ ООН по Сирии, постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае ответит на химическую атаку, какое бы решение ни приняла всемирная организация.

К вероятным союзникам США по акции возмездия эксперты, опрошенные агентством, отнесли Францию, а также Великобританию и страны Ближнего Востока. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности своей страны атаковать Сирию в случае нарушения договора о запрете химоружия. По словам британского посла в США Карен Пирс, Лондон предпочел бы «начать с надлежащего расследования» инцидента. При этом Великобритания рассматривает все варианты и находится в постоянном контакте с союзниками.

Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов еще в середине марта обещал «ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые будут их применять» в случае, если под угрозой окажется жизнь российских военнослужащих на территории Сирии.

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Политика
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«Коммерсантъ» узнал о планах преобразования Российского Красного Креста в госорганизацию

Ведомости
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Российский Красный Крест может быть преобразован из общественной организации в государственную, пишет «Коммерсантъ». Это следует из законопроекта «О Российском Красном Кресте», который сейчас дорабатывается в межведомственной рабочей группе.

В настоящее время РКК действует в рамках законодательства об общественных объединениях. Отдельного закона о Красном Кресте в России принято не было, хотя по международным конвенциям она взяла на себя это обязательство, отмечает глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов.

Законопроект был написан группой депутатов еще в 2015 г. Из общественной организации РКК предлагается преобразовать в «основанную на членстве общественно-государственную организацию». Президент будет назначать попечительский совет организации, а членам совета предстоит избирать ее президента. Организация должна остаться членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. При этом в качестве ее куратора определен Минздрав. Аналогичные планы были и у МЧС, рассказал один из авторов законопроекта, теперь – член Совета Федерации Сергей Калашников. Этим он объяснил и задержку документа в нижней палате.

Игорь Трунов уверен, что законопроект противоречит международным нормам и в случае его принятия РКК будет «вычеркнут из международного движения». Того же мнения придерживается и член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин. Он указывает на то, что в Женевской конвенции, подписанной Россией, Красный Крест описывается как «общественная международная организация, которая носит добровольческий характер», а став государственной, организация потеряет независимый статус.

Издание напоминает о претензиях российских властей в адрес РКК. Так в 2006 г. ее обвиняли в том, что она не израсходовала за год по целевому назначению более 48,6 млн руб., собранных для помощи пострадавшим от захвата заложников в Беслане в 2004 г. Налоговики требовали заплатить подоходный налог. В мае 2012 г. Минюст сообщал о нарушениях устава организации, но к ноябрю того де года они были устранены. Представители благотворительных фондов подвергали сомнению предварительный отчет РКК о помощи пострадавшим в Крымске в 2012 г., когда организация собрала около 1 млрд руб.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о досрочном освобождении экс-мэра Благовещенска

Интерфакс
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Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на девять лет колонии, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В региональном УФСИН оставили информацию без комментария, пояснив, что сообщить ее можно только «родственнику по выбору осужденного».

Экс-мэр Благовещенска был признан виновным в превышении полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и в нецелевом расходовании средств. В августе 2016 г. Благовещенский городской суд приговорил его к девяти годам колонии.

В феврале 2017 г. Мигуля был освобожден от наказания по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств (ч.2 ст.285.1 УК РФ) в связи с истечением срока давности. В ноябре 2017 г. Амурский областной суд при рассмотрении кассационной жалобы на приговор, сократил срок еще на полтора года – до 5,5 лет.

В конце марте 2018 г. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о его досрочном освобождении.

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Политика
Новости

Россия предупредила США об опасности военного сценария

ТАСС / Ведомости
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил США о рисках военного сценария в Сирии. «Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», - приводит его слова ТАСС. Небензя подчеркнул, что российские военный находятся в Сирии «на законных основаниях» по приглашению правительства страны.

«То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть», - заявил Небензя по итогам открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии. Российский дипломат поделился своим представлением о политике США: «Они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира».

Небензя раскритиковал предложенный США проект резолюции СБ ООН по Сирии, заявив, что документ «содержит целый ряд неприемлемых положений», а внесенные туда американской стороной поправки «делают его еще хуже».

США обвиняют Сирию и поддерживающую ее Москву в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума 7 апреля, где по неподтвержденным данным погибло около 70 человек. Сирийские власти и Россия отвергают факт химатаки.

Госсекретарь США Никки Хейли на заседании СБ ООН, созванном в том числе и по инициативе американской стороны, заявила, что каким бы ни было решение всемирной организации, США на химатаку все равно ответят.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.

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Политика
Новости

Вашингтон пообещал ответить на «химатаку» в Сирии вне зависимости от решения СБ ООН

Ведомости
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона ответить на «химическую атаку» в Сирии вне зависимости от того решения Совета безопасности всемирной организации. «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть справедливость. Это войдет в историю как момент, когда Совет безопасности выполнит свой долг или покажет свою полну. неспособность защитить народ Сирии», - приводит ее слова Reuters. «В любом случае, Соединенные Штаты ответят», - пообещала Хейли на заседании СБ ООН.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден» и призвал исходить из того, что «никакой химической атаки не было», передает «Интерфакс». Он отметил, что «российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите» взяли «пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ». Также они, «опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков» и никто из них «не подтвердил факта химической атаки». В местную больницу - единственное медучреждение в сирийской Думе - «пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали», тела погибших от химатаки обнаружены не были.

В связи с этим Небензя призвал расследовать инцидент в Думе силами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «как следует, с выездом на место», а «не заочно, как они это делают в последнее время», передает ТАСС. Он подчеркнул, что сирийская сторона к этому готова. Руководство ОЗХО также заявляло, что готово провести расследование. Небензя призвал экспертов ОЗХО «немедленно, завтра же» вылететь в Дамаск.

О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция. По неподтвержденным данным в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.

Выбор редактора
Политика
Новости

США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации химоружия Сирии

Ведомости
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Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по программе ликвидации химического оружия Сирии, передает Reuters.

«Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия», - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.

7 апреля сирийская оппозиция обвинила сирийскую армию в применении химического оружия в пригороде Дамаска - в городе Дума (Восточная Гута). По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной.

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Бизнес
Новости

Состояние Дерипаски за день уменьшилось на $1,6 млрд

Ведомости
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Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски 9 апреля уменьшилось на $1,6 млрд (-29,7%) до $3,7 млрд. Такова оценка его состояния журналом Forbes в реальном времени. Теперь Дерипаска на 626-м месте в списке мировых миллиардеров по версии издания.

Согласно оценке журнала состояние сенатора Сулеймана Керимова сократилось на $1,5 млрд (до $5 млрд), Владимира Потанина - на $1,3 млрд ($14,4 млрд), Вагита Алекперова - на $1,2 млрд ($16,5 млрд), Виктора Вексельберга - на $980 млн ($13,6 млрд).

6 апреля минфин США ввел новые санкции против российского бизнеса и должностных лиц. В санкционный список включены 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний подконтрольны Дерипаске или его структурам. Речь идет о En+ Group, UC Rusal, B-Finance LTD, «Базовом элементе», группе ГАЗ, «Русских машинах», «Евросибэнерго» и агрохолдинге «Кубань».

«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – ранее передал комментарий Дерипаски его официальный представитель.

Кто подпал под новые санкции США

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Бизнес
Новости

Uber купил сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes

Ведомости
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Uber приобрел сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагающий свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. По словам одного из источников TechCrunch, сумма сделки составила около $200 млн. Как отмечает издание, сделка не стала неожиданностью. В январе этого года Uber и Jump Bikes запустили проект Uber Bike - клиенты Uber могли арендовать велосипед Jump Bikes через приложение сервиса заказа такси.

Гендиректор Uber Дара Хосрушахи заявил изданию The New York Times, что Jump Bikes был «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля Uber. Служба доставки продуктов Uber - UberEats - быстро растет, и компания стремится предоставить различные варианты транспортировки еды потребителям, в том числе при помощи велосипеда.

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Финансы
Новости

Аксаков рассказал о возможном признании Ираном платежной карты «Мир»

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года на территории Ирана могут начать принимать российскую национальную платежную карту «Мир», передает «Интерфакс».

«Есть надежда, что уже к концу года карта "Мир" будет работать на территории Ирана», - сказал Аксаков. По его словам, две страны взаимно признают национальные платежные карты. На данный момент в Иране действует национальная платежная карта, которая принимается только на территории этой страны.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Иран с рабочим визитом. Как рассказал Аксаков, во время переговоров обсуждался вопрос взаимного признании национальных платежных карт. Целью взаимного признания карт является активизация экономического сотрудничества.

За последние два года российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корреспондентских счетов, оборот по этим счетам вырос в 7 раз, добавил Аксаков. Иранцы активно используют для взаиморасчетов рубли, доля рублей при расчетах составляет 32%, добавил депутат.

По его словам, в ближайшее время в Иране также может открыться дочерний банк одной из российских кредитных организаций. Его деятельность будет востребована в контексте реализуемых совместных инфраструктурных проектов, добавил Аксаков.

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Финансы
Новости

Верховный суд: сверхвысокие проценты по микрокредитам не могут быть бессрочными

Ведомости
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Верховный суд России отменил апелляционное определение, согласно которому заемщика микрофинансовой организации обязали выплатить проценты, превышающие сумму долга в 20 раз. Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что ставка 2% в день должна действовать во время всего периода задолженности. Однако Верховный суд установил, что сверхвысокие проценты за длительный срок пользования микрозаймом искажают цель деятельности МФО, передает «Интерфакс».

Верховный суд вынес кассационное определение по жалобе Ольги Миколаенко, взявшей в ООО «Урал финанс» кредит в размере 6000 руб. под 2% в день на срок с 17 августа до 1 сентября 2013 г. Женщина не вернула деньги в установленный срок. В последнем из подписанных ею соглашений говорилось, что окончательный расчет необходимо произвести до 3 октября того же года. На тот момент сумма основного долга составляла 3920 руб. В случае нарушения этого срока Миколаенко по договору взяла на себя обязательство выплатить компании штраф в размере 1000 руб. При этом от возврата долга и уплаты процентов она не освобождалась.

В августе 2016 г. ООО «МФО "Управляющая компания "Деньги Сразу Юг"», получившая права требования, подала в суд иск к Миколаенко. Компания потребовала выплатить 3920 руб. основного долга и 81 692,8 руб. процентов. Суд удовлетворил требования истца, исходя из принципа свободы договора, наличия у ответчика необходимой информации по процентам и других свидетельств злоупотреблений заимодавца.

Однако коллегия по гражданским делам Верховного суда России с таким решением не согласилась. «Вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование займом», - говорится в кассационном определении.

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Политика
Новости

Военные врачи не выявили у сирийцев из Восточной Гуты химического отравления

Ведомости
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Российские военные врачи не выявили у находящихся в больнице города Дума сирийцев (Восточная Гута) признаков химического отравления. Об этом «Интерфаксу» рассказали в российском Центре по примирению враждующих стороны в Сирии.

«Военные врачи центра посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», - отметил представитель центра.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что 7 апреля правительственные силы устроили химическую атаку в пригороде Дамаска. По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной. 

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.

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Бизнес
Новости

Минтранс обяжет авиакомпании оснащать самолеты системой «Глонасс» с 2022 года

Ведомости
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Минтранс обяжет российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа ведомства.

О начале подготовки соответствующего документа ведомство уведомило еще в конце марта. Тогда сообщалось, что приказ после всех необходимых согласований может вступить в силу в августе 2018 г. Новые требования вводятся по поручению президента «по результатам проверки развития и использования "Глонасс" в интересах модернизации экономики и развития регионов страны».

Согласно проекту приказа, требования установить в самолете систему «Глонасс» будут распространятся на самолеты с максимальной взлетной массой более 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна». По мнению Минтранса, система «Глонасс» повысит эффективность управления движением самолета, уровень безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов.

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