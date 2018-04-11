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Кремль ответил на сообщения Трампа о Сирии и отношениях с Россией

Кремль считает важным не делать шагов, которые могут навредить и без того «хрупкой ситуации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Ранее в среду Трамп сделал сразу несколько записей в своем Twitter. В одной из них он призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии: «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут». В другой он дал характеристику российско-американским отношениям: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны».

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