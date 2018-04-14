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Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300

После ракетного удара США и их союзников по сирийской территории Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300, сообщило Министерство обороны. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», – говорится в заявлении.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам в Сирии, которые, по данным коалиции, связаны с сирийской химической программой. Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, большую часть удалось сбить, сообщил генштаб сирийской армии.

По предварительным данным, в результате ракетного удара по Сирии жертв среди мирного населения и военнослужащих нет, сообщило Минобороны России.

«Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов», – говорится в сообщении Минобороны. Сирийские средства ПВО, основу которых составляют комплексы советского производства, перехватили 71 крылатую ракету, добавили в Минобороны.

Удару подверглись аэродромы сирийских ВВС «Дювали», «Думеир», «Блэи», «Шайрат». Они не пострадали. Часть ракет, выпущенных по аэродромам «Меззе» и «Хомс», достигли цели, но серьезных разрушений не наблюдается. Частично разрушены объекты в населенных пунктах Барз и Джарамани.

Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Российские противовоздушные комплексы не применялись, добавили в Минобороны. Российские силы ПВО переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе.

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