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Асад призвал Запад признать потерю контроля над ситуацией в Сирии

Западным странам пора признать, что они потеряли контроль над ситуацией в Сирии, заявил президент Башар Асад в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани. Стороны обсудили ракетный удар США и союзников по Сирии.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», – приводит слова Асада агентство SANA.

Президент Ирана осудил удар по Сирии и заявил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства. Роухани также выразил уверенность, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии, которые, по данным международной коалиции, связаны с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое использование правительственной армией Сирии химического оружия в городе Дума.

Всего было выпущено более 100 ракет. По данным Минобороны России, в результате атаки никто не погиб. Под удар попали аэродромы ВВС Сирии и научно-исследовательские объекты.

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