«Был нанесен бессмысленный с военной точки зрения удар»

Карта некоторых ракетных ударов в Сирии, представленная Министерством обороны России ДИМК МО

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на предполагаемое применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия в сирийском городе Дума (Восточная Гута) 7 апреля.

Минобороны России заявило, что ни одна ракета в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Эксперты сравнили удар США по Сирии с прошлогодней атакой на аэродром «Шайрат». В начале апреля 2017 г. по приказу президента США Дональда Трампа по военному аэродрому в провинции Хомс были выпущены 59 ракет Tomahawk. Так Вашингтон ответил на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий:

«У ситуации есть три аспекта. С военной точки зрения удар США и их союзников похож на договорной матч – они ударили ограниченно, российские силы не задеты, и ситуации на земле, где Асад побеждает, их удар не поможет. С внешнеполитической точки зрения Трамп еще раз показал, что он непредсказуем, и хорошо, что в США есть министр обороны Джеймс Мэттис, который ограничил его желания, по сути, символическим ударом. Но есть и третий аспект, который касается России. Москва никак не отреагировала на инцидент в феврале с ударом по российской частной военной компании, и сейчас Россия не смогла никак защитить Сирию от удара, что ставит ее внешнюю политику в сложное положение. Поэтому, вероятно, Россия будет искать ответ на этот удар, который, скорее всего, будет заключаться в наращивании военной помощи Асаду, в том числе для противодействия проамериканским отрядам сирийской оппозиции».

Иван Коновалов, директор Центра стратегической коньюнктуры:

«Удар произошел по наиболее предсказуемому сценарию – США и союзники заранее расставили себе флажки, чтобы не задеть российских военнослужащих. Был нанесен в общем-то бессмысленный с военной точки зрения удар – такой же, как год назад по сирийской авиабазе “Шайрат”. Можно сказать, что ситуация развивается по наилучшему сценарию для всех сторон».

Виктор Мураховский, редактор журнала «Арсенал Отечества»:

«Все прошло так, как и ожидалось, – места дислокации российских военнослужащих были тщательно обойдены, и в целом удар был похож на прошлогоднюю атаку на авиабазу “Шайрат”, хотя при этом было задействовано примерно вдвое больше средств поражения и целей было несколько. С учетом того, что результаты удара явно меньше того, что ожидалось, возможно нанесение и повторного удара».