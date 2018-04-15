Политика

Новости

Полиция задержала десять активистов рядом с полигоном «Ядрово»

Сотрудники правоохранительных органов задержали десять активистов подмосковного Волоколамска, которые в воскресенье перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя инициативной группы. Официального комментария полиции пока нет.

В воскресенье несколько сотен активистов перекрыли дорогу рядом со свалкой под Волоколамском. Жители города уже более полугода протестуют против полигона «Ядрово». Ситуация обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В субботу на митинг в Волоколамске вышли около 1000 человек. По данным «ОВД-Инфо», после него были задержаны пять активистов «Левого фронта». Всего 14 апреля митинги против свалок прошли в девяти городах Московской области.

Подмосковье против мусора