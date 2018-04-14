В Подмосковье продолжаются экологические протесты

Участники митинга против полигона "Ядрово" в Волоколамске Артем Геодакян / ТАСС

В Подмосковье прошла очередная серия протестов против сложившейся экологической обстановки из-за свалок. Всего к протесту присоединились 13 городов. В девяти из них местные власти согласовали проведение митингов. В остальных жители проводили пикеты или субботники.

Самый большой митинг собрался в подмосковном Волоколамске. По оценкам организаторов, на городскую площадь выразить протест против свалки «Ядрово» вышли более 1000 человек. Жители города во время митинга требовали от властей отказаться от строительства нового полигона рядом с «Ядрово» и освободить активиста Артема Любимова, который находится под стражей с 1 апреля. Другого активиста, Андрея Жданова, освободили накануне.

На митинге в Волоколамске выступила бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, она призвала Подмосковье объединиться в борьбе за экологию. Также митингующие уговорили выйти на сцену главу администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова. Он извинился перед жителями за то, что ситуация со свалкой доставила им неудобства, напомнил, что ранее был уволен глава районной администрации Евгений Гаврилов за то, что игнорировал проблему. «Это общая ответственность», – сказал Кузнецов.

Накануне митинга правоохранительные органы арестовали на 15 суток двух организаторов протестов и начали активно проводить обыски у активистов и городских властей. В том числе обыски проводились в администрации города и на даче у главы Волоколамска Петра Лазарева, который и согласовал этот митинг, рассказывал «Ведомостям» адвокат Денис Кунаев и писал РБК. Также обыски проводились в ряде компаний, связанных с активистами протеста. Обыски прошли дома у Любимова и у организатора сегодняшнего митинга Юлии Куликовой.

В Волоколамске жители активно протестуют против местной свалки «Ядрово» уже более полугода. Ситуация обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 87,5 раза.

В Серпухове митинг собрал около 1000 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организаторов. Жители протестуют против мусорного полигона «Лесная», расположенного рядом с городом. Полигон работает с многочисленными нарушениями, а объемы мусора значительно превышают 300 000 т, которые он может принимать. 11 апреля Арбитражный суд Московской области запретил компании ООО «Скайвэй» дальнейшую эксплуатацию мусорного полигона.

Вышли на митинг и жители Клинского района. Всего митинг собрал более 2000 человек, рассказала «Ведомостям» активист города Ирина Чеканова. Около месяца назад, после многочисленных жалоб жителей на запах, сотрудники МЧС сообщили, что по документам полигон закрыт и должен быть рекультивирован. Однако на него продолжают свозить мусор, говорил «Ведомостям» активист Игорь Молчанов. «Дегазация полигона должна была начаться в конце прошлого года, власти выбрали подрядчика по принципу госзакупки у единственного поставщика, подрядчиком оказалась компания «Экоком», – говорил он. Но по какой-то причине работы по дегазации идут не очень активно, отмечал активист. Позже сотрудники полиции заявили, что в МЧС ошиблись и полигон работает.

Жители подмосковной Балашихи протестуют против мусорного полигона «Кучино», системы, выбранной для его дегазации, а также против мусоросжигательного завода, который расположен рядом с городом. Сам полигон был закрыт после того, как летом прошлого года жители города пожаловались на него президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Но закрытие свалки не решило ее проблем – жители продолжают жаловаться на неприятный запах, а также негодуют из-за выбранной системы дегазации, которую проводит компания «Экоком». Они уверены, что эта система только усугубила проблемы свалки. Митинг в Балашихе, по сравнению с другими городами, оказался немногочисленным – на нем собралось около 200 человек, оценивает местная активистка Ирина Куделина.

«Мы протестуем против сжигания мусора и его компонентов, – сказала "Ведомостям" Куделина. – Мы считаем, что в России нужно создавать отдельную отрасль по обращению с отходами, которую будут контролировать ученые, а не коммерсанты. Последствия коммерческого обращения с мусором уже оказали негативное влияние на экологию».

Жители Дмитрова и его окрестностей активно начали протестовать против свалки сравнительно недавно. Мусорный полигон «Непейно» с недавнего времени стало видно из-за леса, а запах свалки накрывает ближайшие населенные пункты Непейно и Орудьево, где есть школа и детский сад, рассказала «Ведомостям» местная жительница Ольга Соколова. «Активисты провели независимый анализ питьевой воды рядом в жилом секторе недалеко от полигона. Результаты анализов показали, что в воде появились превышения ПДК по нитратам и бактериям», – говорит она. Мусоровозы на полигон шли вереницей, но после того как жители перекрыли дорогу, их поток снизился до 150 в день.

Отходы на полигон везут со смежных районов и городских округов, говорит Соколова. «Местные власти обеспокоены, так как сейчас жители деревень почти каждый день вызывают МЧС из-за запаха. И митинг согласовали без преград в обычном для Дмитрова месте», – говорит она. По ее словам, жители давно говорили о проблеме, но новая волна возмущений возникла, когда в декабре 2016 г. жители узнали о планах властей расширить полигон за счет вырубки леса. По задумке подмосковных властей, полигон «Непейно» должен быть модернизирован, а его объемы через несколько лет возрастут в полтора раза. По оценке Соколовой, в субботу на митинг вышли почти 500 человек.

В субботу митинги прошли также в Сергиевом Посаде, Красноармейске, Шатуре. Жители везде протестуют против сложившейся ситуации с мусорными полигонами и против реформы, которую затеяли власти Подмосковья. В том числе жители выступают против планов по строительству мусоросжигательных заводов, которые должна построить «дочка» «Ростеха» «РТ-инвест». Заводы будут расположены в Солнечногорском, Наро-Фоминском, Воскресенском, Ногинском районах. Жители считают такие заводы вредными из-за веществ, которые выделяются при сжигании мусора.

Митинги в субботу планировались и в других города – Воскресенске, Коломне, Троицке, но местные власти отказали жителям в проведении акций. В результате жители Коломны, которые с 25 марта перекрывают дорогу машинам с московским мусором, вышли на субботник. «Проведением субботника мы хотели показать властям, что наш город – не помойка, – рассказал «Ведомостям» активист из Коломны Вячеслав Егоров. – В проведении митинга за последние два месяца нам отказывают уже во второй раз». Егоров рассказал, что сейчас правоохранительные органы проверяют его посты в Facebook на наличие признаков ненависти и вражды к группе чиновников (ст. 282 УК РФ).

Жители Троицка, расположенного на территории Новой Москвы, в субботу также не смогли выйти на протесты: власти отказали им в проведении митинга и пикетов. Там жители требуют окончательного закрытия мусорного полигона «Малинки», который в конце прошлого года своим приказом мэр Москвы Сергей Собянин постановил «законсервировать». Но жители не верят в то, что полигон не откроют при любом удобном случае, сказал «Ведомостям» активист из Троицка Сергей Модестов.

Масштабные митинги проходят в Подмосковье именно 14 апреля не случайно, несколько активистов выбрали эту дату, потому что в этот день родился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Параллельно с экологическими протестами власти Подмосковья решили провести экологические акции по раздельному сбору мусора. Власти организовали эти акции в семи городах, в которых проходили протесты. Это Волоколамск, Серпухов, Дмитров, Коломна, Клин, Сергиев Посад и Шатура. Объявление о проведении акции в пятницу в социальных сетях опубликовал Воробьев.

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