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«Коммерсантъ»: Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций

Американский посол Джон Хантсман на днях направил в Министерство иностранных дел России письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Москвы за поддержку президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В первой части письма, по данным издания, говорится, что сирийские власти применили химическое оружие против мирных граждан и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада. Во второй части послания Хантсман уведомляет Москву о том, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции.

Ранее о том, что США готовят новые санкции в отношении России, сообщала британская газета Daily Mail со ссылкой на материалы, подготовленные Белым домом для журналистов к субботнему брифингу. Информацию подтвердил бывший советник OFAC (санкционного бюро минфина США) Брайан О’Тул, ознакомившийся с документом.

В материалах отмечалось, что Вашингтон намерен «ввести конкретные дополнительные санкции против России», потому что Москва «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Белый дом и минфин США пока не прокомментировали эту информацию. Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после ракетного удара США и их союзников по Сирии.

Президент Дональд Трамп неоднократно называл Асада животным и призывал Россию и Иран отказаться от поддержки сирийского президента. Трамп возложил ответственность за предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума на президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

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