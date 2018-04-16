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СМИ сообщили о недовольстве Трампа числом высланных из ЕС российских дипломатов

Американский президент Дональд Трамп был крайне раздосадован тем, что страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля» выслали значительно меньше российских дипломатов, чем США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным собеседников издания, Трамп был рассержен и накричал на своих советников, которые, по мнению американского президента, ввели его в заблуждение о масштабах высылки дипломатов со стороны ЕС. Трамп рассчитывал, что европейские страны объявят персонами нон грата аналогичное число сотрудников российских дипмиссий, что и США. Однако в результате США выдворили 60 российских дипломатов, в то время как Германия и Франция – по четыре. Трампа это шокировало, утверждает собеседник газеты.

Президент США был «в ярости» из-за того, что его администрация изображалась в средствах массовой администрации как сторона, занявшая самую жесткую позицию по отношению к России, отмечает газета со ссылкой на источники.

До официального решения источники Bloomberg в Белом доме говорили, что, прежде чем объявить о высылке дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же.

США 26 марта в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, объявили о высылке 60 российских дипломатов. В общей сложности около 30 стран решили выдворить 168 российских дипломатических работников. МИД России в ответ принял зеркальные меры, выслав сотрудников дипмиссий этих стран.

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