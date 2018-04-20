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Политика
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Демократическая партия США подала иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks

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Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы американского президента в 2016 г. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иск поступил в окружной суд Манхэттена. В документе утверждается, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью помешать выиграть на выборах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По мнению истцов, ответчики взломали компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить с целью повлиять на исход выборов в пользу Трампа.

Истцы требуют взыскать с ответчиков многомиллионную компенсацию за ущерб, который понесла партия в результате взлома ее серверов. Точная сумма в иске не указана.

Президента Дональда Трампа нет в списке ответчиков, в нем перечислены лица из его окружения. Также в документе указаны ГРУ и бизнесмен, певец и композитор Эмин Агаларов.

О возможной связи Агаларова со штабом Трампа стало известно в июле 2017 г. в ходе обсуждения встречи Дональда Трампа-Младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В июле стало известно, что инициатором встречи стал PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, он сделал это по просьбе своего московского клиента Эмина Агаларова.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее США обвинили 13 россиян и три юридических лица в попытках повлиять на исход выборов. Москва отвергает обвинения.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40%

Ведомости
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В 2017 г. чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40% год к году до 3,1 млрд руб., при этом выручка выросла на 19% до 207,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Второй показатель вырос за счет увеличения объемов строительства, указывает «Мостотрест».

В прошлом году флагманским проектом для всей группы, безусловно, было строительство транспортного перехода через Керченский пролив, приводятся в сообщении слова гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. По его словам, год «соответствовал ожиданиям». Осенью рабочие «Мостотреста» установили арки моста весом около 5500 т и длиной 227 метров каждая, указывает Власов: «Установка таких высокогабаритных конструкций в открытой морской акватории в практике отечественного мостостроения была проведена впервые».

В апреле контрольный пакет «Мостотреста» купила структура бизнесмена Аркадия Ротенберга. Эта компания – крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи.

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Политика
Новости

Правительство поддержало увеличение госпошлины на загранпаспорт и водительские права

Ведомости
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Российское правительство одобрило законопроект об увеличении размера госпошлины за выдачу некоторых документов. Это следует из решений, размещенных на сайте кабинета министров.

В частности, сбор за получение загранпаспорта нового образца предлагается повысить с 3500 до 5000 руб., для детей до 14 лет – с 1500 до 2500 руб. Кроме того, предлагается также повысить цены на регистрацию транспорта – с 800 до 1500 руб., а также на выдачу водительских прав – с 2000 до 3000 руб.

В июне 2017 г. эти изменения одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. В ее решении говорится, что увеличение госпошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Политика
Новости

График отключения горячей воды в Москве изменили из-за ЧМ-2018

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В Москве скорректировали график отключения горячей воды в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу, сообщает «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»).

«Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении компании.

Период отключения горячей воды в Москве не превышает 10 дней. Во время отключения будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на тепловых станциях, диагностика магистральных и разводящих сетей, перекладка трубопроводов.

С помощью специального сервиса на сайте ПАО «МОЭК» можно узнать сроки проведения работ, введя адрес.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах и на двенадцати стадионах.

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Бизнес
Новости

Новак прокомментировал слова Трампа об искусственном завышении цен на нефть

Ведомости
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Связывать текущий рост цен с искусственными ограничениями нельзя, считает министр энергетики России Александр Новак. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!» — написал Трамп в пятницу в Twitter.

Нельзя говорить, что цены кто-то искусственно завышает или занижает, на стоимость нефти влияет большое количество разных факторов, включая баланс спроса и предложения, отметил Новак. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что полтора года назад на форуме в США все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе. «Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что при благоприятной рыночной конъюнктуре участвующие в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи страны на встрече в Вене в июне могут рассмотреть возможность постепенного снижения квот. Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 г., однако формат соглашения еще предстоит определить, сказал министр.

В четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. По данным на 17.46 мск, стоимость Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $73,26 за баррель, нефти WTI — $67,85 за баррель.

Политика
Новости

В Ереване на акции протеста задержали более 200 сторонников оппозиции

Ведомости
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В центре Еревана полицейские задержали 217 сторонников оппозиции, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает Armenpress со ссылкой на пресс-службу МВД. Как передает корреспондент РИА «Новости», митингующих задерживают из-за попыток блокировать движение на улицах города. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Полиция будет продолжать задерживать всех, кто нарушает общественный порядок, заявило ведомство.

Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались еще 13 апреля. Пашинян 17 апреля заявил о создании комитета бархатной революции. По его словам, в среду протестующие заблокируют государственные здания и установят на улицах Еревана пропускные пункты для представителей властей.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров без изменений

Ведомости
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Акционеры «Новатэка» на годовом собрании оставили без изменений состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в совет директоров вошли девять человек: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, председатель наблюдательного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH Буркхард Бергманн, председатель действующего совета директоров компании Александр Наталенко и три независимых директора: Виктор Орлов, Андрей Шаронов и Робер Кастень.

«Новатэк» – один из крупнейших производителей природного газа в России. В феврале компания выиграла аукцион по покупке газовых активов «Алросы».

Бизнес
Новости

Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal

Ведомости
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Норвежская нефтегазовая и металлургическая компания Norsk Hydro предупредила, что может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal из-за американских санкций.

«Norsk Hydro уведомила UC Rusal, что может возникнуть необходимость объявить форс-мажор по ряду контрактов… из-за санкций США», — говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что Norsk Hydro не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов. Говорить о том, как введение санкций против UC Rusal скажется на развитии мировой алюминиевой отрасли, пока рано, добавила компания. Norsk Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия, говорится в пресс-релизе.

Ранее форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore. Австралийская Rio Tinto также сообщила, что находится в процессе объявления форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении 26 российских предпринимателей и 15 связанных с ними компаний. Больше всех пострадали бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, в том числе и UC Rusal.

Правительство рассматривает различные варианты поддержки UC Rusal, в том числе и возможность временной национализации.

Политика
Новости

Володин раскритиковал работу Минздрава по импортозамещению лекарств

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал выполнение Минздравом работы по импортозамещению лекарств на российском рынке. По его словам, действия ведомства были неэффективными. Около 68% лекарств на российском рынке представляют собой импортные препараты, отметил Володин. Американские компании при этом получают чистую прибыль в размере около 50 млрд руб. ежегодно, добавил он.

Володин привел в пример оборонную сферу: «обеспечили импортозамещение... практически до 100%». Володин заявил, что считает необходимым после назначения нового министра здравоохранения обсудить вопрос импортозамещения лекарств в Госдуме, взять эту тему на контроль, «а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера».

Володин призвал сделать все возможное для привлечения на российский рынок лучших фармацевтических компаний стран, не поддержавших санкции против России.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Новак не исключил роста цены нефти до $80 за баррель в апреле

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак допустил возможность роста цены нефти в апреле до $80 за баррель,  сообщает «Интерфакс».

По словам Новака, текущая цена нефти не является фундаментальной. На рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических, отметил Новак. Называть фундаментальную, на его взгляд, цену Новак не стал.

Ранее министр призвал воздержаться от изменения квот на добычу до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК, передавало агентство. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих согласился с российским коллегой и добавил, что уже проделанные усилия сторон помогли «вывести рынок из депрессивного состояния».

«Мы хотели бы выработать механизмы для регулирования рынка, самокорректировки, чтобы не ждать 6 месяцев для корректировки добычи», – сказал аль Фалих. Он подчеркнул, что без совместной декларации рынок был бы совершенно другой.

Новак со свой стороны признал, что пока на рынке есть риски, которые достаточно серьезно могут влиять на его несбалансированность. «Мы видим на рынках риски роста запасов и увеличения объемов добычи в некоторых странах. Сегодня мы пришли к выводу, что нам нужно продолжать совместную работу», – заключил министр.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу с начала 2017 г. на 1,8 млн баррелей нефти в сутки к уровню октября 2016 г. Соглашение о сокращении добычи нефти подписали 24 страны. Договоренности действуют до конца 2018 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Совкомбанк купил еще 30% Росевробанка

Ведомости
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Совкомбанк 20 апреля 2018 г. закрыл сделку по покупке очередной доли в Росевробанке: он увеличил свою долю с 45% до 75%.

Основатели и основные владельцы Росевробанка Андрей Суздальцев, Сергей Гришин и Илья Бродский конвертируют часть своих акций в капитал Совкомбанка, это произойдет на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 г.

В марте банки объявили, что намерены объединиться. До конца 2018 г. они будут работать самостоятельно, говорил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. После объединения банк, скорее всего, продолжит работу на лицензии Совкомбанка, но окончательные детали плана интеграции предстоит разработать специальной команде, состоящей из специалистов обоих банков, уточнял его представитель.

Недвижимость
Новости

В России резко выросли продажи новостроек в этом году

Ведомости
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Количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в России в I квартале 2018 г. выросло на 16%, говорится в сообщении ДОМ.РФ (бывшее АИЖК). Для сравнения, в I квартале 2017 г. продажи новостроек в России упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

По подсчетам агентства, за первые три месяца 2018 г. в стране было заключено 147 100 ДДУ. Это на 10 400 больше, чем год назад (126 700 ДДУ). При этом заключение большей части договоров (65%) пришлось на десять регионов. Лидерами по числу сделок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Рост продаж зафиксирован и на рынке вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца увеличилось на 10% и составило 673 700 договоров. В I квартале 2017 г. этот показатель упал на 15% по сравнению с I кварталом 2016 г.

Ключевым фактором увеличения сделок на рынке жилья эксперты ДОМ.РФ назвали рост доступности ипотеки. Средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 г. составила 9,3% по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 г. По прогнозам агентства, ставки могут снизиться до 7% в ближайшие два года.

Ранее ДОМ.РФ сообщал о новом рекорде на рынке ипотечного кредитования: за год объем выдачи жилищных кредитов России вырос на 85% и составил 600 млрд руб., из которых 240-250 млрд руб. пришлись на март.

В каком районе Москвы лучше покупать новостройки

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