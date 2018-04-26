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Посол России отреагировал на взлом закрытого генконсульства в Сиэтле

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал антироссийскими и недружественными действия представителей госдепартамента США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле. По его словам, «они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей».

Он отметил, что 73 года назад российские и американские солдаты и офицеры встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул России в Сиэтле», – заявил Антонов (цитата «РИА Новости»).

Представители американских властей 25 апреля вошли на территорию генконсульства в Сиэтле и проникли в здание. Россия обвинила США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях и пообещала принять решение об ответных мерах.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что представители властей прошлись по зданию, чтобы убедиться, что оно освобождено.

По требованию властей США генконсульство в Сиэтле было закрыто 2 апреля. До 25 апреля Вашингтон требовал освободить резиденцию генконсула. Решение о закрытии генконсульства было принято одновременно с выдворением 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на действия Вашингтона Министерство иностранных дел России объявило о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвало разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге