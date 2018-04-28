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Reuters узнало о сомнениях разведки США в закрытии ядерного полигона КНДР

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Крупнейший полигон Северной Кореи Пунгери для испытания ядерного оружия остается пригодным для эксплуатации и решение о его закрытии может быть легко пересмотрено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

«Нет причин полагать, что Пунгери больше не функционирует», – сказал один из источников агентства. Второй собеседник констатировал наличие на полигоне незначительных геологических разрушений, в то же время отметив, что площадка может быть восстановлена за относительно короткий срок.

О том, что расположенный в гористой местности у подножия потухшего вулкана Пэктусан полигон Пунгери больше не пригоден для эксплуатации, сообщала газета Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. В сентябре 2017 г. после проведения испытаний водородной бомбы подземная инфраструктура полигона обрушилась, писали СМИ.

Директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил Reuters, что спутниковые снимки зафиксировали в середине апреля активность в районе полигона.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть полигон и прекратить ядерные и ракетные испытания. В пятницу северокорейский лидер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о формальном прекращении войны и заключении мирного соглашения.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира

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Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

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Борьба с Telegram будет продолжаться вечно, «потому что Telegram – это не сайт, это приложение». Об этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил РИА Новости.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — пояснил собеседник агентства.

Интернет-омбудсмен добавил, что что действующий механизм блокировок неэффективен. Мариничев предложил бороться с создателями нелегального контента, а не с сервисом.

Он добавил, что Telegram все равно продолжит обновлять свое программное обеспечение и с его помощью обходить блокировки. В то же врем, по мнению Мариничева, включение в список запрещенных ресурсов сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы. Такое решение суд принял из-за отказа мессенджера Павла Дурова передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Дуров, в свою очередь, пояснял, что это невозможно сделать технически. После этого ведомство начало блокировать IP-адреса, с помощью которых мессенджер мог бы обходить блокировки. Это затронуло работу сторонних сервисов, мессенджер Дурова продолжает работать.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Политика
Новости

СМИ сообщили о просьбе Кремля к чиновникам «снизить медийную активность»‍

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Администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Владимира Путина «снизить медийную активность». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

По информации газеты, последнее публичное появление премьер-министра Дмитрия Медведева перед инаугурацией главы государства запланировано на 3 мая. Тогда чиновник проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, говорят собеседники издания.

«Де-факто это будет последнее публичное появление председателя правительства перед инаугурацией, в последующие дни будет вестись рутинная работа в кабинете», — отметил один из источников. Официально в правительстве эту информацию не комментируют.

Координацию действий перед инаугурацией президента обсудят 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняет газета.

Политолог Аббас Галлямов назвал этот шаг верным «с технологической точки зрения». «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — объяснил он газете.

Путин был избран президентом России по итогам выборов, которые прошли 18 марта. Инаугурация пройдет 7 мая.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

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Политика
Новости

Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

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Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

По словам представителя российской дипломатической миссии, в английских школах проходят также «политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников».

В сообщении российского посольства подчеркивается, что на положении образовательного сектора Великобритании отрицательно сказывается «неразумная политика правительства консерваторов». Диппредставительство напоминает, что британским властям и так еще «предстоит подсчитывать убытки» в связи с «брекзитом».

Дипломаты связывают такую ситуацию с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой на фоне «антироссийской кампании».

Ранее газета The Telegraph сообщила о значительном (почти 40%) снижении количества учеников-россиян в британских частных школах за последние два года. Издание ссылалось на данные Союза независимых школ Британии (ISC). Таким образом, 2015 г. в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 г. их число сократилось на 40% – до 1699.

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Бизнес
Новости

Минфин США не гарантирует снятия санкций после изменения структуры собственности UC Rusal

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Представитель минфина США заявил, что изменения структуры собственности UC Rusal, усилия российского бизнесмена Олега Дерипаски дистанцироваться от нее не гарантируют снятия санкций с металлургической компании, передает Reuters.

«Сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», - уточнил представитель ведомства. «Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка», - добавил он.

Дерипаска принял решение снизить долю в En+ ниже 50%. Бизнесмен также согласился уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете. En+ принадлежит 48,1% акций UC Rusal. По акционерному соглашению En+ является контролирующим акционером металлургической компании.

Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины. Пакет Дерипаски, исходя из котировок на Лондонской бирже, стоит $2,24 млрд. До какого уровня Дерипаска готов снизить долю, неизвестно.

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Технологии
Новости

«Первый канал» покажет Евровидение

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«Первый канал» 8, 10 и 12 мая будет транслировать Евровидение-2018, передает РИА «Новости». В этом году конкурс организует Португалия.

Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссером концертного номера является Алексей Голубев, готовивший номер для Полины Гагариной (заняла второе место) на Евровидении-2015.

Участниками первого полуфинала, который состоится 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Во втором полуфинале 10 мая будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

«Из каждого полуфинала в финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания)», — пояснили в пресс-службе телеканала.

В 2017 г. Евровидение проводилось в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Самойлова с композицией Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма.

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Новости

Полиция начала искать главреда «Дождя» из-за фильма о «питерском авторитете»

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Главное управление МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США. Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к телеканалу.

И. о. главного редактора «Дождя» Александра Перепелова подтвердила «Ведомостям», что полиция ищет Баданина.

Сотрудников МВД интересует, как долго журналист находится в США и с чем связан его отъезд, сообщают «Открытые медиа». В случае если речь идет о командировке, Синдееву просят представить копии соответствующих документов. Кроме того, полиция просит предоставить характеристику Баданина.

Также полиция передала Синдеевой две повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей двух сотрудников телеканала – специального корреспондента Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук.

Баданин возглавил «Дождь» в июле 2016 г. В сентябре 2017 г. он уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Он сохранил свою должность на время учебы, и. о. главного редактора телеканала стала Перепелова.

Согласно информации на странице Баданина в Facebook, 25 апреля он находился в Брюсселе. 

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете после выхода на «Дожде» расследования о «петербургском авторитете» Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не сообщалось.

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о Трабере и его возможных связях с Путиным. Автор фильма – Мария Жолобова.

В расследовании канал указывал, что Трабер якобы единственный из живых так называемых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал президент России. Трабер, как указал «Дождь», в 1990- гг. был основным владельцем магазина «Антиквар», вторым владельцем была мэрия Санкт-Петербурга. Мэром Петербурга тогда был Анатолий Собчак, у которого работал Путин.

Далее «Дождь» ссылается на слова бизнесмена Максима Фрейдзона о том, что Путин якобы получал часть доходов топливной компании «Совэкс», которая в конце 90-х гг. перешла под контроль Трабера. Также «Дождь» указывает, что мэрия во времена Собчака и Путина была совладельцем местного морского порта, которым якобы управлял тот же Трабер.

Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока

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Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

В ходе переговоров стороны пришли к единому мнению по вопросу большинства товарных позиций. «Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», – уточняется в пресс-релизе.

«Мы признаем наличие определенных проблем и готовы обеспечить контроль за качеством и объемами поставок», – приводятся в сообщении слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексея Богданова.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти для белорусского молока альтернативные рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть, говорил белорусский лидер. 

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований собирался с 26 февраля запретить поставки молочного сырья из Белоруссии. После консультаций с белорусской стороной введение запрета перенесли на 6 марта. Позже российская сторона отказалась от ограничительных мер, введя усиленный контроль за белорусской продукцией.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о погибших в новых столкновениях на границе Израиля с сектором Газа

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При возобновившихся столкновениях в секторе Газа на границе с Израилем погибли три палестинца, сотни человек ранены, передает AP.

Власти Израиля заявили, что защищают границу страны. По мнению израильских властей, палестинские лидеры организуют протесты для того, чтобы использовать толпу в качестве прикрытия для совершения вооруженных атак.

В пятницу около тысячи молодых палестинцев собрались в сотнях метров от границы Израиля. Они поджигали шины, метали камни на противоположную сторону. Отдельные группы пытались прорваться через забор, использую взрывчатку. Израильские военные сначала применили слезоточивый газ, после открыли огонь по ним. По словам очевидцев, когда началась стрельба, на некоторое время палестинцы отступили, но потом вновь предприняли попытки прорваться через границу.

Десятки палестинских машин скорой помощи эвакуировали раненых. Чиновники здравоохранения Палестины официально сообщили о трех убитых и 611 раненых, из них 138 человек пострадали от пожара. В свою очередь министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное группировке «Хамас», сообщило о трех убитых выстрелом в голову и 300 раненых, передает The Times of Israel.

Минобороны Израиля сообщило, что военные предотвратили попытку проникновения протестующих палестинцев на территорию страны. «Сотни мятежников» пытались прорваться через забор.

Как отмечает The New York Times, это уже пятая пятничная акция протеста из еженедельных выступлений палестинцев на границе, объявленных как «Великий марш возвращения». В четырех предыдущих акциях протеста погибли около 40 палестинцев.

«День гнева» на Ближнем Востоке

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Технологии
Новости

МЧС предупредило об атаках хакеров на автомобили и медицинские приборы

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Хакеры могут отключать подушки безопасности и управление автомобилем, атаковав подключенные к интернету системы, предупредил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия».

«В 2018 г. возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — приводит «РИА Новости» текст заявления центра.

По его данным, в прошлом году число хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза.

Чаще всего использовались вирусы-шифровальщики (36%), часть атак приходилось на эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%).

Ранее «Лаборатория Касперского» назвала автомобили и медицинские приборы в числе наиболее вероятных целей киберпреступников в 2018 г. Хакеры могут выйти за границы привычных устройств, считают эксперты. Например, с помощью фитнес-гаджетов и других устройств для здорового образа жизни мошенники могут похищать персональные данные.

10 главных кибератак в истории человечества

Стиль жизни
Новости

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»

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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» в этом году, следует из программы кинофестиваля.

Фильм рассказывает о начале творческого пути музыканта Виктора Цоя и группы «Кино». Главную роль исполнил Тео Ю, также в фильме сыграли Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и другие.

Серебренников монтировал фильм, находясь под домашним арестом. Он обвиняется в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

Мировая премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Закроет кинофестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе представлены 12 фильмов.

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Абызов заявил о неэффективности инструментов блокировки Telegram

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Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс».

«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», - отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать таких ситуаций, как с блокировкой Telegram. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.

По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки - это уже длительное время», - отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись - быстро исправить. Сегодня так система не сработала», - заявил он.

Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram - это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», - сказал он. 

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. К сбоям в работе этих сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, объяснил Роскомнадзор. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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