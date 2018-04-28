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Reuters узнало о сомнениях разведки США в закрытии ядерного полигона КНДР

Крупнейший полигон Северной Кореи Пунгери для испытания ядерного оружия остается пригодным для эксплуатации и решение о его закрытии может быть легко пересмотрено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

«Нет причин полагать, что Пунгери больше не функционирует», – сказал один из источников агентства. Второй собеседник констатировал наличие на полигоне незначительных геологических разрушений, в то же время отметив, что площадка может быть восстановлена за относительно короткий срок.

О том, что расположенный в гористой местности у подножия потухшего вулкана Пэктусан полигон Пунгери больше не пригоден для эксплуатации, сообщала газета Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. В сентябре 2017 г. после проведения испытаний водородной бомбы подземная инфраструктура полигона обрушилась, писали СМИ.

Директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил Reuters, что спутниковые снимки зафиксировали в середине апреля активность в районе полигона.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть полигон и прекратить ядерные и ракетные испытания. В пятницу северокорейский лидер и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о формальном прекращении войны и заключении мирного соглашения.

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