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The Times рассказала о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Российские боты пытались повлиять на результаты досрочных выборов в Великобритании в июне прошлого года, говорится в совместном расследовании газеты The Times и Университета Суонси.

По их данным, незадолго до выборов в Twitter появилось около 6500 связанных с Россией аккаунтов, которые продвигали Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Большинство аккаунтов были ботами, которые маскировались под живых людей и использовали английские имена.

Издание называет это «первым свидетельством российских попыток повлиять на итог выборов». Исследователи считают, что обнаруженные 6500 аккаунтов – это лишь малая часть. Они призвали руководство Twitter расследовать реальное влияние российского вмешательства в британскую политику.

Лейбористская партия в ответ на запрос заявила, что «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Россию уже обвиняли во вмешательстве в политические процессы в других странах через интернет. Например, в выборы президента США в 2016 г. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее говорила, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы.

Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 г. По их результатам Консервативная партия лишилась большинства в палате общин парламента, а популярность Корбина возросла.