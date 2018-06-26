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Глава Серпуховского района напомнил Бастрыкину о своем вкладе в создание имиджа СКР

Глава Серпуховского района Александр Шестун обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой лично разобраться в незаконном возбуждении в отношении его уголовного дела 13 июня 2018 г. в 2.00 ночи по признакам превышения должностного положения (ст. 286 УК). Обращение «Ведомостям» передала пресс-секретарь Шестуна.

Шестуну инкриминируют передачу в 2010 г. в собственность ООО «Центр» участка земли по льготной цене – в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога на единицу площади земельного участка. Постановление было подписано подчиненным чиновника. В обращении к Бастрыкину Шестун напоминает, что это решение еще в 2011 г. пыталась оспорить в суде Серпуховская прокуратура, но требования о расторжении договоров купли-продажи были отклонены.

В 2014 г. согласно предписанию Серпуховской прокуратуры администрация района обратилась в арбитражный суд с требованием о расторжении договоров купли-продажи земельных участков с ООО «Центр». Но было вынесено решение оставить данные договоры в силе.

«Мне непонятно, почему на меня возбуждается уголовное дело за решения, которые я не принимал, и постановления, мною не подписанные», – пишет Бастрыкину Шестун.

Он напоминает про длительное сотрудничество с СКР и свой вклад «в создание положительного имиджа ведомства» (в частности, в ходе расследования «игорного дела», когда Шестун помог разоблачить коррумпированных прокуроров в Подмосковье) и просит Бастрыкина взять под личный контроль расследование уголовного дела.

Шестун был арестован 14 июня. Ранее он выступил с открытым обращением к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал о поступавших от областных и федеральных чиновников угрозах «переехать его катком» и завести на него уголовные дела, если он не уйдет в отставку и не откажется от участия в предстоящих выборах.