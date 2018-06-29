Политика

Новости

Улюкаев не смог выплатить штраф из-за ареста своих счетов

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев не смог заплатить 130,4 млн руб. штрафа из-за ареста его денег и имущества, сообщила на заседании Замоскворецкого суда Москвы адвокат бывшего чиновника Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд начал рассматривать ходатайство защиты Улюкаева о снятии обеспечительного ареста с его имущества (под арест попали земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, счета в Сбербанка и ВТБ, изъятые наличные, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративные закладки из серебряного сплава). Арест был наложен в качестве обеспечительной меры до тех пор, пока Улюкаев не выплатит назначенный судом штраф.

Адвокаты Улюкаева попросили обратить взыскание на деньги, находящиеся на счетах Улюкаева, и снять арест с остального имущества.

Прокурор выступил за частичное удовлетворение ходатайства. Для списания средств нет препятствий и сумма на счету является достаточной, однако до перевода денег снять арест со всего имущества не представляется возможным, заявил он.

Ранее на заседании в пятницу Замоскворецкий суд постановил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы Улюкаеву главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным в качестве взятки в ходе оперативного эксперимента.

В середине апреля Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Улюкаеву и подтвердил назначенный ему восьмилетний срок и штраф в размере 130,43 млн руб. Улюкаев свою вину не признает, он подал кассационную жалобу на приговор. Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.