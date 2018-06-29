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Суд отказался снять арест с имущества Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы отказался снимать арест с имущества осужденного за взятку экс-министра Алексея Улюкаева, разрешив лишь списать деньги с его счета в Сбербанке для уплаты штрафа в размере 130 млн руб.

Имущество освободят из-под ареста после того, как будет уплачен штраф, объяснила журналистам адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

В перечень арестованного имущества Улюкаева вошли земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, изъятые в ходе обысков наличные, а также монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративные закладки из серебряного сплава.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В середине апреля Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Улюкаеву и подтвердил назначенный ему восьмилетний срок и штраф в размере 130,43 млн руб. Улюкаев свою вину не признает, он подал кассационную жалобу на приговор. Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.

На заседании 29 июня Замоскворецкий суд постановил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы Улюкаеву Сечиным в качестве взятки в ходе оперативного эксперимента на территории офиса «Роснефти» в ноябре 2016 г.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного