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Тимакова опровергла ограничения для лидера профсоюзов на посещение правительства

На заседания правительства будут приглашаться представители разных профсоюзных объединений, заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Так она прокомментировала слова председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова о том, что его не допустили на заседание кабинета министров.

«У нас нет монополии профсоюзов [на участие в заседании правительства], – сказала Тимакова (цитата по "Интерфаксу"). – На этом заседании был [руководитель "Соцпрофа" Сергей] Вострецов , на следующее будет приглашен Шмаков».

Ранее Шмаков заявил, что его впервые за много лет не пригласили на заседание правительства, хотя он должен был на нем присутствовать как представитель профсоюзов в трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. По его словам, аппарат правительства уведомил о том, что представлять профсоюзы на заседаниях кабинета министров теперь будет руководитель объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов. Вместе с тем вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заверила, что правительство не принимало дискриминационных решений в отношении Шмакова.

В конце мая Шмаков направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, где высказался против объявленного властями повышения пенсионного возраста. Позже Шмаков призвал руководителей профсоюзов проводить митинги, шествия, пикеты и другие публичные акции против пенсионной реформы. Несколько близких к администрации президента собеседников «Ведомостей» говорили, что участие лояльных власти профсоюзов в протестах против повышения пенсионного возраста необходимо Кремлю – их акции позволят выпустить пар гражданам, оттеснить внесистемную оппозицию и показать, что власть готова пойти на уступки.

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