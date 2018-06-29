Представителя независимых профсоюзов отстранили от заседаний правительства

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В конце мая Шмаков направил письмо Медведеву, где высказался против пенсионной реформы
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что правительство отказалось от приглашения представителя ФНПР на свои заседания. «Вчера впервые за 25 лет на заседание правительства не был приглашен координатор от профсоюзной стороны. При этом аппарат правительства говорит, что теперь будет представлять профсоюзы на заседаниях правительства некто Вострецов, руководитель "Соцпрофа" (депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов. – "Ведомости")», – сказал Шмаков (цитаты по «Интерфаксу»).
Заявления Шмакова прозвучали на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Присутствовавшая на заседании вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров не принимал дискриминационных решений в отношении Шмакова.
Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла наличие ограничений для Шмакова. «У нас нет монополии профсоюзов [на участие в заседании правительства], – сказала Тимакова (цитата по "Интерфаксу"). – На этом заседании был Вострецов , на следующее будет приглашен Шмаков».
В конце мая Шмаков направил письмо Медведеву, где высказался против пенсионной реформы. Позже Шмаков призвал руководителей профсоюзов проводить митинги, шествия, пикеты и другие публичные акции против повышения пенсионного возраста. Несколько близких к администрации президента собеседников «Ведомостей» говорили, что участие профсоюзов в протестах против повышения пенсионного возраста необходимо Кремлю – их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки.
«Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы – оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта», – рассказывал один из собеседников.
Один из близких к Кремлю источников отмечал, что профсоюзы могут проводить акции в такое время, чтобы на них пришло меньше народа: «Согласовав их митинги, можно будет отказать другим: хотите протестовать – идите на профсоюзный митинг. Кроме того, покажут, что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек». Человек, близкий к администрации президента, указывал, что инициатором присоединения к протесту дружественных власти профсоюзов могла быть и не администрация президента – у Шмакова хорошие отношения с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
По словам человека, близкого к одной из региональных администраций, «Шмаков – очень системный человек, при этом профсоюзы не могут оставаться в стороне от темы повышения пенсионного возраста, иначе в их существовании вообще нет никакого смысла». Другой собеседник в одной из региональных администраций говорил, что власти выгодно включение ФНПР и дробление протеста на группы, чтобы он не политизировался. Властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному, указывал еще один собеседник.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
1/23
Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
2/23
Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
3/23
Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
4/23
Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
5/23
Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
6/23
Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
7/23
Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
8/23
Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
9/23
Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
10/23
DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
11/23
Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
12/23
Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
13/23
Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
14/23
Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
15/23
Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
16/23
Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
17/23
Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
18/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
19/23
Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
22/23
Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет