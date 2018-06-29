Представителя независимых профсоюзов отстранили от заседаний правительства

В конце мая Шмаков направил письмо Медведеву, где высказался против пенсионной реформы Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что правительство отказалось от приглашения представителя ФНПР на свои заседания. «Вчера впервые за 25 лет на заседание правительства не был приглашен координатор от профсоюзной стороны. При этом аппарат правительства говорит, что теперь будет представлять профсоюзы на заседаниях правительства некто Вострецов, руководитель "Соцпрофа" (депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов. – "Ведомости")», – сказал Шмаков (цитаты по «Интерфаксу»).

Заявления Шмакова прозвучали на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Присутствовавшая на заседании вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров не принимал дискриминационных решений в отношении Шмакова.

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла наличие ограничений для Шмакова. «У нас нет монополии профсоюзов [на участие в заседании правительства], – сказала Тимакова (цитата по "Интерфаксу"). – На этом заседании был Вострецов , на следующее будет приглашен Шмаков».

В конце мая Шмаков направил письмо Медведеву, где высказался против пенсионной реформы. Позже Шмаков призвал руководителей профсоюзов проводить митинги, шествия, пикеты и другие публичные акции против повышения пенсионного возраста. Несколько близких к администрации президента собеседников «Ведомостей» говорили, что участие профсоюзов в протестах против повышения пенсионного возраста необходимо Кремлю – их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки.

«Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы – оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта», – рассказывал один из собеседников.

Один из близких к Кремлю источников отмечал, что профсоюзы могут проводить акции в такое время, чтобы на них пришло меньше народа: «Согласовав их митинги, можно будет отказать другим: хотите протестовать – идите на профсоюзный митинг. Кроме того, покажут, что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек». Человек, близкий к администрации президента, указывал, что инициатором присоединения к протесту дружественных власти профсоюзов могла быть и не администрация президента – у Шмакова хорошие отношения с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

По словам человека, близкого к одной из региональных администраций, «Шмаков – очень системный человек, при этом профсоюзы не могут оставаться в стороне от темы повышения пенсионного возраста, иначе в их существовании вообще нет никакого смысла». Другой собеседник в одной из региональных администраций говорил, что власти выгодно включение ФНПР и дробление протеста на группы, чтобы он не политизировался. Властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному, указывал еще один собеседник.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.

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