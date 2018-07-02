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Песков ответил на сравнение триумфа болельщиков с празднованием Победы 1945 года

В Кремле с пониманием отнеслись к аналогиям воскресного триумфа болельщиков после победы сборной России в 1/8 финала ЧМ по футболу с празднованием Победы 1945 г., но не совсем согласны с такой трактовкой. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Восторженные, эпические оценки триумфа, который был вчера, понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть, что происходило вчера во многих российских городах, во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 1945 г., но [сейчас] речь идет не о праздновании Победы в войне. Это спорт – он объединяет, а не разъединяет. Это честная игра, в которой побеждает сильнейший», – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент Владимир Путин «от всей души, как все россияне», болел за российскую сборную во время матча с Испанией. Детали того, как это происходило, Песков раскрыть отказался. По его словам, Путин в воскресенье дважды звонил тренеру сборной Станиславу Черчесову – до и после матча.

Однако Песков затруднился ответить на вопрос о возможном посещении Путиным матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные России и Хорватии. «Я не знаю», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Ранее Песков говорил журналистам, что график Путина предполагает посещение только открытия и закрытия ЧМ. Об этом он напомнил журналистам и в понедельник: «Изначально график был сверстан так, что предусматривал посещение матчей открытия и закрытия чемпионата». Президент обременен обязанностями, которые не позволяют ему свободно располагать своим временем, отметил представитель Кремля. «Но пока точно [поедет или нет Путин на матч] сказать я не могу», – добавил он. Сам Песков смотрел игру на стадионе: «Радовался со всеми и волновался».

В воскресенье, 1 июля, сборная России после победы над командой Испании впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ликование болельщиков с празднованием Победы 1945 г. сравнила британская газета The Independent: «Это был, возможно, самый известный триумф России с 1945 г. Жители праздновали по всей столице. Из автомобилей и баров россияне скандировали в унисон: «Россия!»

Путина на матче не было, но присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев с женой Светланой. Кроме того, на матче был Песков и руководитель протокола президента Владислав Китаев, писал «Коммерсантъ». Матч 1/4 ЧМ пройдет 7 июля в Сочи: сборная России сыграет против сборной Хорватии.

Сборная России одержала историческую победу