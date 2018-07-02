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«Яблоко» приостановило полномочия Митрохина в партии

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Федеральное бюро «Яблока» приняло решение не распускать московское отделение партии, однако приостановило полномочия его председателя Сергея Митрохина, сообщает пресс-служба партии.

«Никакой речи о роспуске организации не идет. Организация продолжает свою работу, продолжает свою работу региональный совет», – заявил зампред партии Николай Рыбаков.

Конференция московского отделения партии ранее выдвинула в мэры Митрохина. Однако федеральное бюро отменило это решение. В связи с этим Митрохин подал к партийному руководству иск, однако 2 июля заявил, что отказывается от судебных тяжб, поскольку ему все равно не удалось собрать необходимое для выдвижение число подписей муниципальных депутатов.

В свою очередь бюро заявило, что публичные обвинения Митрохина в адрес руководства и обращение в суд «противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб». Московское «Яблоко» оказалось неспособно законно выдвинуть кандидата в мэры «в честной и конкурентной процедуре, учитывающей мнение большинства членов отделения», заключило руководство.

Бюро считает, что Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и помешать участию в выборах главе Гагаринского района Москвы Елене Русаковой. Последнюю поддержало федеральное бюро. В результате «Яблоко» не сможет участвовать в выборах мэра Москвы. Кроме того, указывают в пресс-службе, срыв третьего этапа конференции помешал выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты во Внуково.

Бюро сохраняет полномочия регионального совета московского отделения, который состоит из 14 человек. Право оперативного управления партийным отделением получил его секретарь Валерий Горячев.  

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования. Мосгоризбирком завершает прием документов для выдвижения кандидатов 3 июля.

На съезде партии «Яблоко» выбрали председателя

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WSJ узнала о доступе посторонних к письмам пользователей Gmail‍

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Сотрудники сторонних компаний, сотрудничающих с Google, имеют доступ к письмам пользователей Gmail и изучают их в коммерческих целях, пишет The Wall Street Journal. Об этом изданию рассказали более 20 экс-сотрудников этих сторонних компаний.

Газета отметила, что еще год назад Google обещала перестать использовать содержимое писем для выявления рекламных предпочтений пользователей. Доступ к личной переписке пользователей имеет Return Path. Компания анализирует содержимое писем более 2 млн пользователей сервиса Gmail в рекламных целях. Автоматически компьютеры изучают около 100 млн писем в день, однако еще несколько лет письма вручную просматривались сотрудниками компании. Как отмечает издание, нередко программисты компании читают личные сообщения пользователей в целях улучшения алгоритмов работы специальных программ.

Сотрудники Edison Software-разработчика мобильного приложения для Gmail, также читали письма пользователей сервиса. Гендиректор компании Микаэль Бернер объяснил это необходимостью технической отладки работы приложения.

В свою очередь Google настаивает, что компания разрешает просматривать почту только тех пользователей, что дали соответствующее разрешение. Согласно данным comScore, на сегодняшний день почтой Gmail пользуются 1,4 млрд человек.

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Бизнес
Новости

Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении

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Гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию. С 3 августа он покинет занимаемый пост, передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос». Источник госкорпорации рассказал, что временно исполняющим обязанности гендиректора назначен первый заместитель генерального конструктора – главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов.

Информацию о том, что кандидатура Романова рассматривается на пост гендиректора «РИА Новости» подтвердили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

«Команда новых руководителей, которая формируется в "Роскосмосе", очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли. Особое внимание уделяется оценке ситуации на значимых головных предприятиях отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК "Энергия", – сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, новое руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки.

Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента. В сентябре того же года на внеочередном собрании акционеров было принято решение назначить его президентом компании, с июня 2016 г. – гендиректором РКК «Энергия». С 2010 по 2014 г. Солнцев был исполнительным директором НПО «Энергомаш».

Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия». Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.

Невеселые старты

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Бизнес
Новости

Азербайджан начал переговоры с Россией об увеличении поставок электроэнергии

Ведомости
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Азербайджан начал переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью госкомпании «Азерэнерджи» Яхьи Бабанлы.

«С азербайджанской стороны процессом переговоров руководит глава "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев», – уточнил он. О каких именно объемах поставок идет речь, Бабанлы не сказал.

Ранее «Интер РАО» сообщила, что с вечера 2 июля поставляет электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. «С 23.45 вчерашнего дня мы поставляем... Идет поставка 200 МВт», – говорится в сообщении компании.

В ночь на вторник на подстанции Мингечаурской ГРЭС произошла авария из-за аномальной жары и чрезмерного потребления электричества населением. Из-за этого несколько часов Азербайджан был без электричества. Вечером 3 июля снова появились перебои с электричеством. В Баку перестал работать метрополитен.

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Политика
Новости

«Дождь» вернул своего журналиста в Госдуму

Ведомости
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Сегодня, 3 июля, Госдуму посетила делегация конгресса США во главе с председателем комитета конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби. И во время этого визита в Госдуме присутствовали два журналиста российского телеканала «Дождь» – ведущий Михаил Рубин и заместитель главного редактора Максим Гликин. При этом еще в марте главный редактор «Дождя» Александра Перепелова заявила, что телеканал приостанавливает работу с Госдумой и отзывает оттуда всех своих журналистов.

«Дождь», а также РБК, RTVI, Znak.com и другие СМИ объявили полный или частичный бойкот Госдуме после того, как сотрудницы трех редакций рассказали о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. В марте комиссия по этике провела заседание по этому вопросу, но не стала рассматривать заявления по существу. После объявления о бойкоте руководство Госдумы сообщило, что отзывает аккредитации у сотрудников СМИ, заявивших о полном бойкоте, в том числе у семи журналистов «Дождя».

Перепелова уточняла, что «Дождь» вернется в Госдуму после того, как спикер Вячеслав Володин и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский «наведут в ней порядок».

Несколько недель назад «Дождь» обратился за восстановлением постоянной аккредитации одному из своих сотрудников, а именно Рубину, рассказал «Ведомостям» собеседник в аппарате Госдумы.

Пресс-служба Госдумы подтвердила «Ведомостям», что удовлетворила запрос «Дождя» и восстановила постоянную (годовую) аккредитацию Рубину. Гликин, уточнили в пресс-службе, запросил и получил одноразовую аккредитацию на время визита американской делегации.

Перепелова заявила «Ведомостям», что позиция «Дождя» по отношению к Госдуме не изменилась, телеканал и далее не намерен освещать мероприятия самого парламента. Однако у Рубина как у политического журналиста регулярно возникает необходимость общаться с источниками в Госдуме, для прохода в здание ему и нужна аккредитация, объяснила она: «Надеюсь, эта работа будет безопасной».

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Новости

Медведев уволил куратора электронного правительства в Минкомсвязи

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Козырева. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.

«Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра... по его просьбе», - говорится в документе.

В конце июня Козырев рассказал «Ведомостям», что уже написал заявление об отставке и покинет министерство Козырев покинет 9 июля. Причин увольнения он не называл. После смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, но они не оправдались, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ним. Козырев решил искать карьерный рост за пределами Минкомсвязи, но по-прежнему в сфере цифровой экономики, уточнил он. Другой источник «Ведомостей», знакомый с чиновниками Минкомсвязи, объяснил уход Козырева естественной ротацией команды ведомства после прихода нового руководителя.

Козырев закончил РЭА им. Плеханова. С 2001 по 2004 г. он работал в Альфа-банке. В 2012 г. Козырев пришел в Минкомсвязи на пост директора департамента развития электронного правительства. В этой должности он проработал около года. В октябре 2013 г. Козырева назначили замминистра связи.

Кто покинул правительство Медведева

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Политика
Новости

Разработчик нацпроекта по культуре стал заместителем Мединского

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил замминистра культуры Владимира Мединского Ольгу Ярилову. До сегодняшнего дня она возглавляла в ведомстве департамент регионального развития и приоритетных проектов. Распоряжение за подписью председателя правительства размещено на официальном сайте кабинета министров.

«Назначить Ярилову Ольгу Сергеевну заместителем министра культуры Российской Федерации», - говорится в документе.

Ярилова в должности директора департамента курировала сферу туризма и региональной политики в министерстве. Также она отвечала за разработку нацпроекта «Культура», который должен быть представлен к 1 октября.

Ранее Медведев отправил в отставку первого замминистра культуры Владимира Аристархова. От должности статс-секретаря был освобожден Александр Журавский. Оба замминистра были уволены по собственному желанию.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

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Политика
Новости

Медведев отправил в отставку руководителя Росприроднадзора

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. Копия документа опубликована на сайте правительства.

«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», - говорится в документе.

В конце июня РБК и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что Сидоров находится в отпуске. После него он уйдет в отставку. «Ожидаем, что 4 июля станет известно имя нового руководителя, который также станет заместителем министра. В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя является Амирхан Амирханов», - говорил источник «РИА Новости».

В середине июня генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».

Сидоров возглавил Росприроднадзор 11 сентября 2015 г. До этого он на протяжении пяти лет был министром природных ресурсов Татарстана.

Как живут люди у свалки в Балашихе

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Новости

Мэрия Москвы назначила День города за день до выборов мэра

Ведомости
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Мэрия Москвы назначила официальную дату проведения Дня города в этом году. Праздник состоится 8 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на на заявление руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

«В соответствии с указом президента, у нас отмечается Год волонтерства, добровольчества, и поэтому приоритетом темы у нас будет "Добрая Москва" — это и традиции милосердия, и традиции, связанные с добрыми делами, традиции волонтерства», — пояснил он, отметив, что столицу к празднику украсят согласно фирменному стилю города. «Фирменный стиль — в основу его ложится тот паттерн, который мы сделали, который готовился к нашему юбилейному году», — уточнил Кибовский.

День Города в Москве традиционно отмечают в первую субботу сентября. В 2017 г. в столице праздник проводили 9 сентября.

Как в Москве отметили 870-летие города

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Политика
Новости

В Баку закрыли все станции метро из-за отключения электричества

Ведомости
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В Баку из-за отсутствия электричества не работает метрополитен. Все станции метро закрыты, передает информагентство APA. «В настоящее время начаты работы по эвакуации», - заявил представитель пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов. По его словам, предпринимаются меры для предотвращения нештатных ситуаций при восстановлении питания на путях. Часть поездов застряли в туннеле.

Как передает интернет-издание Oxu.Az, электричество отключилось в районе 18:50 по местному времени. Сейчас проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумгайыте и Мингячевире, а также в Огузском, Гахском, Сальянском районах, в Ени Ясамал и Насиминском районе Баку.

В ночь на 3 июля из-за аномальной жары и значительного увеличения потребления электроэнергии из строя вышел один из трансформаторов Мингячевирской ТЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. На подстанции были незамедлительно начаты восстановительные работы. Позже сообщалось о возобновлении подачи электричества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать госкомиссию для выявления причин аварии, передает AZERTAAC.

Как подсвечивают здания в разных странах мира

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Политика
Новости

СКР раскрыл причастную к теракту в Петербурге организацию

Ведомости
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Группировка «Катиба таухид валь-джихад», запрещенная в России, причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 г. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает «Интерфакс». По словам следователя, фигурантам предъявлено обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

3 апреля 2017 г. в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв самодельной бомбы. В результате погибли 16 человек, получили ранение более 50.

Бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Агбаржон Джалилов, сообщало следствие ранее. Всего по делу арестованы 11 уроженцев Центральной Азии. В прошлом году им были предъявлены обвинения в совершении теракта (пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Акции памяти жертв теракта в Петербурге