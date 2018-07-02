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«Яблоко» приостановило полномочия Митрохина в партии

Федеральное бюро «Яблока» приняло решение не распускать московское отделение партии, однако приостановило полномочия его председателя Сергея Митрохина, сообщает пресс-служба партии.

«Никакой речи о роспуске организации не идет. Организация продолжает свою работу, продолжает свою работу региональный совет», – заявил зампред партии Николай Рыбаков.

Конференция московского отделения партии ранее выдвинула в мэры Митрохина. Однако федеральное бюро отменило это решение. В связи с этим Митрохин подал к партийному руководству иск, однако 2 июля заявил, что отказывается от судебных тяжб, поскольку ему все равно не удалось собрать необходимое для выдвижение число подписей муниципальных депутатов.

В свою очередь бюро заявило, что публичные обвинения Митрохина в адрес руководства и обращение в суд «противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб». Московское «Яблоко» оказалось неспособно законно выдвинуть кандидата в мэры «в честной и конкурентной процедуре, учитывающей мнение большинства членов отделения», заключило руководство.

Бюро считает, что Митрохин сорвал общее собрание московского «Яблока» 20 июня и третий этап конференции 27 июня, чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и помешать участию в выборах главе Гагаринского района Москвы Елене Русаковой. Последнюю поддержало федеральное бюро. В результате «Яблоко» не сможет участвовать в выборах мэра Москвы. Кроме того, указывают в пресс-службе, срыв третьего этапа конференции помешал выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты во Внуково.

Бюро сохраняет полномочия регионального совета московского отделения, который состоит из 14 человек. Право оперативного управления партийным отделением получил его секретарь Валерий Горячев.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования. Мосгоризбирком завершает прием документов для выдвижения кандидатов 3 июля.

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