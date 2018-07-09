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Великобритания усилит военный флот в Атлантике для противодействия России

Великобритания расширит присутствие военно-морского флота в Северной Атлантике на фоне «растущей российской угрозы», заявил руководитель Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью Sky News.

Джонс подчеркнул, что Великобритания должна ответить на «возрождение потенциала и масштабов» российского флота, которое Лондон не замечал в течение около 10 лет.

Возможности военных кораблей России «очень впечатляют», подчеркнул Джонс. «Они явно инвестировали в исследования и разработки», – заключил он.

Одной из задач британских кораблей будет защита важнейших подводных коммуникационных линий. Около 97% мирового трафика, включая финансовые транзакции, передается по волоконно-оптическим кабелям, которые расположены под водой на большой глубине. «Мы знаем, что у русских есть возможность обнаруживать и работать с этими кабелями, – говорит Джон. – Понять, что именно происходит, нелегко. Но мы должны оценить, что они делают».

Заявление британского адмирала прозвучало вскоре после объявления США о планах возродить в Атлантике Второй флот – также для сдерживания России.

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