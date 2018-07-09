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Песков назвал абсурдным упоминание России в связи с отравлением в Эймсбери

Упоминание России в связи с отравлением в британском городе Эймсбери является абсурдным, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нам не известно о том, что кто-то упоминал Россию всуе на фоне второго происшествия, – сказал Песков. – Нам не известно, что Россия как-то упоминалась или кем-то каким-то образом ассоциировалась с этим». «Полагаем, что в любом случае это было бы достаточно абсурдно», – заключил представитель Кремля. Так Песков прокомментировал слова постпреда России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина о том, что Москва потребует доказательства заявлений о своей причастности к отравлению в Эймсбери.

Два человека отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери 30 июня, одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджесс, умерла вечером 8 июля. Город располагается неподалеку от Солсбери, где в марте этим же ядом был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Были ли вещества, примененные в Солсбери и Эймсбери из одной партии, британская полиция пока не знает.

«Мы, разумеется, очень сожалеем в связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании», – прокомментировал последнее отравление Песков.

Великобритания пока не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, заявлял министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. «Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны русские. Мы знаем, что это был варварский, бесчеловечный акт российского государства. Сейчас у нас пока недостаточно информации», – говорил он.