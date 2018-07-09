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Скотленд-Ярд сообщил о первой жертве «Новичка»

Отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» 44-летняя Дон Стерджесс умерла вечером 8 июля. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Ее гибель расследуется как убийство, расследование ведут представители контртеррористических подразделений и около 100 детективов. Следствие запланировало вскрытие, но время еще не определено.

В больницу Солсбери Стерджесс была доставлена из своего дома в Эймсбери, где ее обнаружили в бессознательном состоянии 30 июня примерно в 10.15 по местному времени. Позже, около в 15.30, скорая помощь приехала по тому же адресу к 45-летнему мужчине, Чарльзу Роули. Он остается в больнице, сообщил помощник комиссара Нейл Басу.

«Эта страшная новость только усилила нашу решимость выявлять и привлекать к ответственности человека или лиц, ответственных за то, что я могу назвать возмутительным, безрассудным и варварским актом», - приводятся слова Баса в сообщении. Семья погибшей, у которой осталось трое детей, попросила СМИ не беспокоить ее в это сложное время.

Изначально врачи полагали, что имеют дело с последствиями приема некачественных наркотиков, но у пострадавших были те же симптомы, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, найденных в начале марта в Солсберри, также в бессознательном состоянии. Эксперты тренировочного центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности в Портон-Дауне подтвердили, что пострадавшие подверглись воздействию того же вещества, что и Скрипали - «Новичка».

Детективы намерены выяснить, как именно было совершено отравление. Ранее сообщалось, что Стерджесс и Роули подверглись воздействию вещества «после того, как взяли в руки зараженный предмет». Расследование отравления Скрипалей полиция увязывает с очередным инцидентом применения «Новичка», но подчеркивает важность беспристрастного расследования.